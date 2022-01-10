Из селянина — в мачо: сыродел Олег Сирота после развода изменился до неузнаваемости

Но одним лишь похудением дело не обошлось. Новой публикацией в Instagram сыродел шокировал подписчиков: на свежем фото невозможно узнать прежнего кудрявого Олега. Долгое время он поддерживал имидж эдакого разудалого деревенского парня с буйной шевелюрой, а теперь превратился в мачо с модной укладкой и аккуратной бородой.

«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» — поинтересовался Сирота у фолловеров.