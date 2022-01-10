Из селянина — в мачо: сыродел Олег Сирота после развода изменился до неузнаваемости
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/sirotaoleg
Недавно Олег Сирота сообщил о разводе с дочерью Германа Стерлигова Пелагеей. Экс-супруги не стали называть причин распада семьи. Но Пелагея написала в Сети, что решение о расставании принял глава семейства.
После ухода из семьи известный сыродел взялся за свой внешний вид. За короткое время Сирота похудел на 25 кг и похвастался результатом преображения. Фермер не скрывает, что доволен своим внешним видом и не жалеет, что пришлось помучиться.
Но одним лишь похудением дело не обошлось. Новой публикацией в Instagram сыродел шокировал подписчиков: на свежем фото невозможно узнать прежнего кудрявого Олега. Долгое время он поддерживал имидж эдакого разудалого деревенского парня с буйной шевелюрой, а теперь превратился в мачо с модной укладкой и аккуратной бородой.
«Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?» — поинтересовался Сирота у фолловеров.
Телеведущая Яна Чурикова посоветовала фермеру поставить новое фото на аватарку, что Сирота сразу же и сделал. Другие подписчики отметили, что на фото совершенной другой человек. Те, кто следит за жизнью и работой Олега Сироты, сошлись в едином мнении, что преображение, смена имиджа пошли ему на пользу: «Вас не узнать. Какой-то красавец-мужчина! Стрижка очень идет!» — посыпались комментарии.
Напомним, что Олег и Пелагея Сирота были вместе 11 лет. У экс-супругов четверо детей Ефросинья, Варвара, Мария и Киприан. Примечательно, что Сирота долго добивался расположения будущей жены, в которую влюбился с первого взгляда. Герман Стерлигов не сразу дал согласие на брак юной дочери с сыроваром...
Фото и видео: Instagram