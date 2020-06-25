Тина Канделаки рассказала, как ее домогался Михаил Саакашвили, и как она его прокляла

«Меня попытался домогаться Саакашвили, уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. И я не знаю, может быть это я и это мой характер и мой темперамент. Я сказала "Поставь меня на место, будь ты проклят! И я уверена что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу". У нас считается священным, когда ты великий правитель, тебя хоронят в землю, и люди ходят по твоему праху, и это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я сказала, что даже праха не будет, чтобы нога ступила. И у нас дичайший произошел скандал, меня много лет не пускали в Грузию. Он попытался меня в этом смысле "прохарасить", но не получилось, и мне кажется, что он сам испугался», — рассказала она в эфире шоу «Подруги» на YouTube.