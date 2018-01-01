42-летняя телезвезда расплачивается за приятно проведенное за столом время.

Новый, 2018 год спортсменка и красавица Тина Канделаки встретила за столом. «Провожаем 2017... едим, пьем, нарушаем режим.. я у стола, где козленок в топленом молоке. Раньше меня преследовал поросенок, все детство. Теперь я выросла и на смену поросенку пришёл козленок. С наступающим!! Сегодня можно все», — радовалась она. Но на смену праздничному гастрономическому разгильдяйству пришли будни — и борьба с «наеденными» килограммами.

Сегодняшний день Тина начала так:

РАЗМИНКА:

  • Скакалка — 300 раз
  • 3 раунда
  • 10 приседаний с выпрыгиванием
  • 10 отжиманий от пола
  • 20 складок

Основная работа:

  • 6 кругов, без отдыха (упражнения выполнять одно за другим)
  • бег — 250 м
  • берпи — 10 раз
  • складка — 20 раз
  • планка — 1 минута

ЗАМИНКА

  • Пресс — 100 подъемов ног

Как проводите свой день вы?

Фото: instagram