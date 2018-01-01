Тина Канделаки рассказала, как избавляется от «новогодних» лишних килограммов
1/10
42-летняя телезвезда расплачивается за приятно проведенное за столом время.
Новый, 2018 год спортсменка и красавица Тина Канделаки встретила за столом. «Провожаем 2017... едим, пьем, нарушаем режим.. я у стола, где козленок в топленом молоке. Раньше меня преследовал поросенок, все детство. Теперь я выросла и на смену поросенку пришёл козленок. С наступающим!! Сегодня можно все», — радовалась она. Но на смену праздничному гастрономическому разгильдяйству пришли будни — и борьба с «наеденными» килограммами.
Сегодняшний день Тина начала так:
РАЗМИНКА:
Основная работа:
ЗАМИНКА
Как проводите свой день вы?
Фото: instagram