42-летняя телезвезда расплачивается за приятно проведенное за столом время.

Новый, 2018 год спортсменка и красавица Тина Канделаки встретила за столом. «Провожаем 2017... едим, пьем, нарушаем режим.. я у стола, где козленок в топленом молоке. Раньше меня преследовал поросенок, все детство. Теперь я выросла и на смену поросенку пришёл козленок. С наступающим!! Сегодня можно все», — радовалась она. Но на смену праздничному гастрономическому разгильдяйству пришли будни — и борьба с «наеденными» килограммами.

Сегодняшний день Тина начала так:

РАЗМИНКА:

Скакалка — 300 раз

3 раунда

10 приседаний с выпрыгиванием

10 отжиманий от пола

20 складок

Основная работа:

6 кругов, без отдыха (упражнения выполнять одно за другим)

бег — 250 м

берпи — 10 раз

складка — 20 раз

планка — 1 минута

ЗАМИНКА