passion.ru

Тина Канделаки показала, как сочетать деловой стиль с яркими туфлями

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Тина Канделаки

Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru

Телеведущая часто экспериментирует с яркими цветами и необычной обувью.

Тина Канделаки продолжает свою рубрику под названием «Битва луков» — в своем Instagram она часто выкладывает стильные образы на суд своих поклонников, предлагая выбрать, какие нравятся больше.

Сегодня Канделаки посвятила пост деловым образам. Однако офисной скукой там и не пахнет — Тина смело сочетает яркие оттенки со свежим и необычным кроем одежды. В ее подборках, как правило, всегда можно найти образы с брюками и элегантными юбками, но в каждом образе непременно присутствует жакет, как основной элемент строгого образа. Сегодня Тина показала луки с юбками.

Разбавляют комплекты цветные туфли необычного фасона, которые неизменно привносят в каждый аутфит стиль и уникальность.

Поклонники Тины отмечают прекрасный вкус своего кумира и непревзойденное умение подбирать для себя именно те образы, которые идут ей больше всего.

«Удивительно, но Вам всё к лицу. А вообще-то почему удивительно, Вы умеете подбирать правильную одежду? подходящую Вам. Меняю гардероб, после сброса веса стараюсь подбирать правильную одежду. Пока получается не очень, но я настырная, я научусь», «Все продуманные. Но номер 1 мне больше всех запал», «Всегда неподражаемые туфельки», «Тина — высший пилотаж!».

Фото и видео: Instagram Тины Канделаки

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!