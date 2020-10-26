Тина Канделаки показала, как сочетать деловой стиль с яркими туфлями

Тина Канделаки продолжает свою рубрику под названием «Битва луков» — в своем Instagram она часто выкладывает стильные образы на суд своих поклонников, предлагая выбрать, какие нравятся больше.

Сегодня Канделаки посвятила пост деловым образам. Однако офисной скукой там и не пахнет — Тина смело сочетает яркие оттенки со свежим и необычным кроем одежды. В ее подборках, как правило, всегда можно найти образы с брюками и элегантными юбками, но в каждом образе непременно присутствует жакет, как основной элемент строгого образа. Сегодня Тина показала луки с юбками.

Разбавляют комплекты цветные туфли необычного фасона, которые неизменно привносят в каждый аутфит стиль и уникальность.