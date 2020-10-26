Тина Канделаки показала, как сочетать деловой стиль с яркими туфлями
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru
Тина Канделаки продолжает свою рубрику под названием «Битва луков» — в своем Instagram она часто выкладывает стильные образы на суд своих поклонников, предлагая выбрать, какие нравятся больше.
Сегодня Канделаки посвятила пост деловым образам. Однако офисной скукой там и не пахнет — Тина смело сочетает яркие оттенки со свежим и необычным кроем одежды. В ее подборках, как правило, всегда можно найти образы с брюками и элегантными юбками, но в каждом образе непременно присутствует жакет, как основной элемент строгого образа. Сегодня Тина показала луки с юбками.
Разбавляют комплекты цветные туфли необычного фасона, которые неизменно привносят в каждый аутфит стиль и уникальность.
Поклонники Тины отмечают прекрасный вкус своего кумира и непревзойденное умение подбирать для себя именно те образы, которые идут ей больше всего.
«Удивительно, но Вам всё к лицу. А вообще-то почему удивительно, Вы умеете подбирать правильную одежду? подходящую Вам. Меняю гардероб, после сброса веса стараюсь подбирать правильную одежду. Пока получается не очень, но я настырная, я научусь», «Все продуманные. Но номер 1 мне больше всех запал», «Всегда неподражаемые туфельки», «Тина — высший пилотаж!».
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки
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