Жемчуг и деловой стиль: Тина Канделаки показала фото в элегантном костюме

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своем микроблоге фотографию очень стильного образа в деловом стиле и порассуждала о цифровой приватности в отношениях.

На Тине — элегантный приталенный жакет с поясом белого цвета. Образ дополнен украшениями — крупными серебряными кольцами и эффектными серьгами из жемчуга.

В подписи к посту Канделаки рассуждает о том, насколько допустимо проверять телефон своему партнера.

«Я никогда не имела соблазна проверить телефон своего мужа, но большое количество людей смотрит на проблему иначе. Считаете ли вы, что сотовый телефон вашего партнёра — его приватная территория, границы которой пересекать ни в коем случае нельзя? Или доверие предполагает абсолютную открытость и доступность для проверки с пристрастием?», — пишет Канделаки.