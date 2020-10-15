Жемчуг и деловой стиль: Тина Канделаки показала фото в элегантном костюме
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/
Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в своем микроблоге фотографию очень стильного образа в деловом стиле и порассуждала о цифровой приватности в отношениях.
На Тине — элегантный приталенный жакет с поясом белого цвета. Образ дополнен украшениями — крупными серебряными кольцами и эффектными серьгами из жемчуга.
В подписи к посту Канделаки рассуждает о том, насколько допустимо проверять телефон своему партнера.
«Я никогда не имела соблазна проверить телефон своего мужа, но большое количество людей смотрит на проблему иначе. Считаете ли вы, что сотовый телефон вашего партнёра — его приватная территория, границы которой пересекать ни в коем случае нельзя? Или доверие предполагает абсолютную открытость и доступность для проверки с пристрастием?», — пишет Канделаки.
Мнения подписчиков по этому поводу разошлись.
«Я не очень понимаю, что такого приватного может быть в этом телефоне и чего так боятся)) если у человека здоровая психика и он не ведёт двойную жизнь, то это лишь телефон с полезными приложениями», «Когда вы хотите проверить телефон партнёра это уже не доверие. Это уже тревога. И это проблема с границами у того ,кто хочет проверить. У партнёров должно быть свое личное пространство», «Разумеется, это приватная территория. Если в паре нет доверия и базовых понятий о чести по отношению друг к другу, то такая пара долго не протянет вместе», — полагают подписчики Тины.
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки
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