Тина Канделаки блеснула в эффектном образе total red

Тина Канделаки — большая поклонница ярких и эффектных образов, поэтому часто экспериментирует в цветами в образе. Недавно эксцентричная телеведущая появилась в шикарном брючном костюме цвета брусники, который она дополнила женственными черными лакированными лодочками на шпильке.

В этот раз телеведущая выбрала роскошный образ в красном. На Кандалеки — красное платье очень женственного кроя, приталенное, но свободное.