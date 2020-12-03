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Тина Канделаки блеснула в эффектном образе total red

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Тина Канделаки

Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru

Образ в роскошном наряде телеведущая опубликовала в своем блоге и заслужила одобрение поклонников.

Тина Канделаки — большая поклонница ярких и эффектных образов, поэтому часто экспериментирует в цветами в образе. Недавно эксцентричная телеведущая появилась в шикарном брючном костюме цвета брусники, который она дополнила женственными черными лакированными лодочками на шпильке.

В этот раз телеведущая выбрала роскошный образ в красном. На Кандалеки — красное платье очень женственного кроя, приталенное, но свободное.

Его дополняют красные сапоги, а также коричневая сумочка-клатч необычного формата в виде гармошки. Макияж для такого наряда Тина выбрала нейтральный, однако губы накрашены яркой помадой, в дуэте с которой идет красный маникюр.

Чувство стиля и эффектный образ оценили подписчики, и отметили, что яркие цвета очень идут Тине:

«Как вам идёт красный цвет», «Очень удачный образ у вас! Выглядите великолепно», «Красота-это вы Тина!», «Очень красива», «Красотка! Как же я вас обожаю!», «Сумка-гармонь приковывает взгляд», «Какая оригинальная сумочка!», «Образ восхитительный».

Фото и видео: Instagram Тины Канделаки

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