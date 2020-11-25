Тина Канделаки в костюме цвета брусники произвела фурор в Сети

Канделаки позирует в эффектном костюме насыщенного брусничного цвета. Классический двубортный блейзер с контрастной фурнитурой и свободные, зауженные книзу брюки, цитируют стиль сильных женщин. Соединил союз базовый черный топ с декольте, а финальным штрихом стали черные лодочки из лакированной кожи на запредельно высоких шпильках. Образ звезды дополнила прическа с собранными в пучок волосами, мейкап с акцентом на глаза и пара лаконичных серег-колец.