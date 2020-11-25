Тина Канделаки в костюме цвета брусники произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Канделаки позирует в эффектном костюме насыщенного брусничного цвета. Классический двубортный блейзер с контрастной фурнитурой и свободные, зауженные книзу брюки, цитируют стиль сильных женщин. Соединил союз базовый черный топ с декольте, а финальным штрихом стали черные лодочки из лакированной кожи на запредельно высоких шпильках. Образ звезды дополнила прическа с собранными в пучок волосами, мейкап с акцентом на глаза и пара лаконичных серег-колец.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Поклонники щедро одаривали любимую телеведущую комплиментами. «Вы бесподобная!», «Вы такая уверенная в себе! Восхищаюсь вами», «Тина рулит!», «Огонь, Тиночка, красотища!», «Тина, красный цвет — ваш! Прекрасна», «Не женщина, а огонь», «Молодеешь и молодеешь» — пишут в комментариях. О других стильных образах Тины Канделаки читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
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