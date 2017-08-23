50-летний Тимур Кизяков готовится отстаивать свою невиновность

Отличные новости для постоянных зрителей «Пока все дома»! Несмотря на то, что «Первый канал» расторг контракт с бесменным ведущим и создателем передачи Тимуром Кизяковым, она не прекратит своего существования.

Новые выпуски воскресного шоу, которые многие из нас смотрели еще в самом юном возрасте, будут транслироваться каналом «Россия». Журналистам удалось выяснить, что ближайший эфир состоится 10 сентября. «Программа стоит в сетке», — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы канала «Россия-1».

Напомним, что руководство «Первого канала» прекратило отношения с Тимуром Кизяковым после скандала, который возник из-за обвинений ведущего в растрате крупных сумм, которые он получал для съемок благотворительной части проекта. «По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу», — сообщили тогда.

Сейчас историей с предполагаемыми финансовыми махинациями (речь, предположительно, идет о сумме в 110 миллионов рублей) занялась Генеральная прокуратура Российской Федерации.

«Видеопаспорта снимаются только профессиональной техникой, только эфирными специалистами с медицинскими книжками и расписками о неразглашении закрытой законом информации о детях. 100 тысяч – это стоимость работ по одному видеопаспорту, 10 лет она неизменна (хотя подорожало все: техника, аренда, транспорт, проживание), и десять лет в Сети есть эта официальная информация. Во всех договорах прекрасно видно, что общая сумма контракта всегда кратна количеству производимых паспортов», — комментирует сам Тимур.

Фото: globallookpress.com