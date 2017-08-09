Тимур Кизяков расторг контракт с «Первым каналом»

«Первый канал» коснулись большие изменения. На прошлой неделе СМИ вовсю обсуждали уход Андрея Малахова из передачи «Пусть говорят». Сегодня же стало известно, что Тимур Кизяков, бессменный ведущий «Пока все дома», расторг контракт с «Первым».

Телеканал решил прекратить отношения с компанией «Дом» (производителем «Пока все дома») после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, передает «РБК». Около месяца назад руководство канала инициировало внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось: деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок», ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы получали одновременно от канала, от государства и от спонсоров проекта. Руководство сочло, что это портит репутацию телеканала.

У Тимура накопились ответные претензии. «Мне не хотелось бы ворошить эту тему, но, например, когда компания письменно обращается к каналу по производственным вопросам, а канал не отвечает на письма вообще, как к этому относиться? Как относиться к тому, что канал задерживает финансирование? А задержки происходили постоянно», — цитирует его ВВС.

«Мне интересно, как канал будет комментировать, что ведущие один за другим уходят. Мы не будет оправдываться, а продолжим заниматься тем, чем занимались. Программа может погибнуть, но умереть — не может», — добавил он.