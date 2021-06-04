Тимати вывел в свет победительницу «Холостяка» Катерину Сафарову
В столичном «Мегаспорте» проходил долгожданная церемония вручения музыкальной премии телеканала «МУЗ ТВ». Тимур Юнусов приехал на мероприятие в сопровождении победительницы шоу «Холостяк» Катерины Сафаровой. Парочка, которая впервые вышла в свет после окончания проекта, выглядела счастливой. Позируя фотографам, Тимур и его спутница искренне улыбались.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/kat_safarova
Катерина Сафарова и Тимати для выхода в свет выбрали лаконичные черные наряды, гармонирующие между собой. Победительница проекта — известный фитнес-блогер. Поэтому Катерина может смело надевать откровенные наряды, хвастаясь шикарной фигурой.
Для выхода в свет модель выбрала платье с разрезом до бедра, обнажившем ее спортивные формы. Тимати черные брюки с поясом-кушаком, рубашку, галстук-бабочку и привычный для его образа кожаный пиджак.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ранее, объявляя свое решение о выборе победительницы «Холостяка» Тимур Юнусов признался, что Катерина понравилась ему сразу. И за время проекта не разочаровала его, а лишь укрепила в первом впечатлении. Поэтому именно она получила кольцо с огромными драгоценными камнями. Правда, позже девушка призналась, что не носит его.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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