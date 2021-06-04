Тимати вывел в свет победительницу «Холостяка» Катерину Сафарову

Катерина Сафарова и Тимати для выхода в свет выбрали лаконичные черные наряды, гармонирующие между собой. Победительница проекта — известный фитнес-блогер. Поэтому Катерина может смело надевать откровенные наряды, хвастаясь шикарной фигурой.

Для выхода в свет модель выбрала платье с разрезом до бедра, обнажившем ее спортивные формы. Тимати черные брюки с поясом-кушаком, рубашку, галстук-бабочку и привычный для его образа кожаный пиджак.