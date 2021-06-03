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Победительница «Холостяка» призналась, что не носит кольцо за 300 тысяч долларов

Екатерине Сафаровой вручили красную розу и кольцо мечты, однако девушка предпочитает хранить его в шкатулке, ведь такое украшение явно не для повседневной носки. Девушка объяснила, почему хранит его дома.

Екатерина Сафарова призналась, что не носит шикарное кольцо, которое подарил ей Тимати. Стоит шикарная вещь 300 тысяч долларов, и девушка просто боится надевать его на палец.

«Оно не на каждый день, мне руку отрубят», – призналась Екатерина.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Сафарова

Фото: @kat_safarova

С рэпером она проводит много времени, несмотря на его занятость, и даже познакомилась с его семьей, мамой и дочерью Алисой.

«Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина. Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло», — рассказала Екатерина.

Стоит отметить, что сегодня в Сети появился клип бывшей возлюбленной Тимати и матери его ребенка, Анастасии Решетовой.

Девушка явно наложила на композицию собственные эмоции – в видео она раздавила символ шоу «Холостяк», красную розу, мотоциклом, а потом взорвала любимый внедорожник Тимати и надела на палец чеку гранаты вместо обручального кольца. Предложения руки и сердца от него Анастасия так и не дождалась.

Фото: Instagram Екатерины Сафаровой

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