Победительница «Холостяка» призналась, что не носит кольцо за 300 тысяч долларов

«Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина. Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло», — рассказала Екатерина.

Стоит отметить, что сегодня в Сети появился клип бывшей возлюбленной Тимати и матери его ребенка, Анастасии Решетовой.

Девушка явно наложила на композицию собственные эмоции – в видео она раздавила символ шоу «Холостяк», красную розу, мотоциклом, а потом взорвала любимый внедорожник Тимати и надела на палец чеку гранаты вместо обручального кольца. Предложения руки и сердца от него Анастасия так и не дождалась.