Победительница «Холостяка» призналась, что не носит кольцо за 300 тысяч долларов
Екатерина Сафарова призналась, что не носит шикарное кольцо, которое подарил ей Тимати. Стоит шикарная вещь 300 тысяч долларов, и девушка просто боится надевать его на палец.
«Оно не на каждый день, мне руку отрубят», – призналась Екатерина.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kat_safarova
С рэпером она проводит много времени, несмотря на его занятость, и даже познакомилась с его семьей, мамой и дочерью Алисой.
«Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина. Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло», — рассказала Екатерина.
Стоит отметить, что сегодня в Сети появился клип бывшей возлюбленной Тимати и матери его ребенка, Анастасии Решетовой.
Девушка явно наложила на композицию собственные эмоции – в видео она раздавила символ шоу «Холостяк», красную розу, мотоциклом, а потом взорвала любимый внедорожник Тимати и надела на палец чеку гранаты вместо обручального кольца. Предложения руки и сердца от него Анастасия так и не дождалась.
Фото: Instagram Екатерины Сафаровой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!