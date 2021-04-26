Тимати раскрыл детали раздела имущества после расставания с Решетовой

Ранее 24-летняя модель и бизнесвумен намекнула на истинную причину расставания с Тимати. Она заявила в Instagram, что пары часто распадаются после появления первенца на свет: «Часто потому что не были готовы к новому периоду в жизни. Рождение ребенка - это не только космическая радость, но и стресс, как-никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессонных ночей, и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться с тем, что он не главный объект внимания в семье». Впрочем, Анастасия поспешила добавить, что она описала не свою личную ситуацию.

Напомним, что «Первая Вице-мисс России» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды.