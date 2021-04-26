Тимати раскрыл детали раздела имущества после расставания с Решетовой
Фото: Instagram/@timatiofficial
Участница шоу «Холостяк» Любовь Лишневская спросила знаменитость, с кем остались коты певца после разрыва пары. Как уточнил Тимати, они живут с его бывшей возлюбленной. «Я псих что ли, делить котов. Да и сын играет. Они вообще к нему супер, чувствуют, что нет опасности», - подчеркнул он.
Кроме того, Тимати оставил Решетовой жилье в центре Москвы. Как пишет «Стархит», Анастасия живет там с сыном Ратмиром, появившимся от Тимати.
Ранее 24-летняя модель и бизнесвумен намекнула на истинную причину расставания с Тимати. Она заявила в Instagram, что пары часто распадаются после появления первенца на свет: «Часто потому что не были готовы к новому периоду в жизни. Рождение ребенка - это не только космическая радость, но и стресс, как-никак. И для мамы, и для папы. Мама в шоке от бессонных ночей, и гормоны скачут в течение первого года, а папа не может смириться с тем, что он не главный объект внимания в семье». Впрочем, Анастасия поспешила добавить, что она описала не свою личную ситуацию.
Напомним, что «Первая Вице-мисс России» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды.
Фото: Instagram/@timatiofficial, Instagram/@volkonskaya.reshetova
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