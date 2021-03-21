Тимати появился в первом выпуске «Холостяка» в образе за 208 000 рублей

К слову, недавно мы писали, как самый щедрый «Холостяк» Тимати потратил 5 миллионов на необычное промо. Тимати привлек к новому сезону «Холостяка» максимально возможное внимание. Интрига вокруг его отношений с Анастасией Решетовой, личные приглашения выбранным для участия девушкам и щедрые жесты — музыкант удивил даже организаторов. К рекламе сезона Тимати тоже подошел ответственно и креативно — заказал промо нового сезона на самой высокой башне мира — «Бурдж Халифа» в Дубае. Промо на этом небоскребе стоит ни много ни мало — 68 тысяч долларов, или 5 миллионов рублей.