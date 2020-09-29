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Тимати показал первые шаги своего сына Ратмира

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Фото из личного архива Тимати

Фото: www.instagram.com/timatiofficial/

Тимати поделился милым видео, на котором запечатлел первые шаги своего сына Ратмира.

Этим важным событием музыкант поделился в своем Instagram. На видео маленький сын музыканта Ратмир, улыбаясь, осторожно делает первые шаги под одобрительные комментарии отца.

«Я мечтал запечатлеть первые самостоятельные шаги Ратмира Тимуровича и вот они !!! Вперёд к Новым целям сын», – подписал Тимати пост.

В комментариях поклонники расчувствовались теплым видео и засыпали заезду поздравлениями.

«Это самый счастливый момент для каждого отца. Поздравляю от души»,

«Тимур, у вас замечательный малыш»,

«Пыхтит, старается карапуз. Поздравляю», «У пупсика всегда хорошее настроение, и всегда на улыбашках».

Подписчики отметили и то, как важно это для самого Тимати.

«Тот момент, когда в голосе Тимура прям реаааальные эмоции. С первыми шагами. Дальше больше», – пишут поклонники.

Кроме сына Ратмира, Тимати также воспитывает дочь Алису, мамой которой является его бывшая жена, модель Алена Шишкова.

Ранее музыкант принял решение о расставания со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, матерью маленького Ратмира.

Фото и видео: Instagram Тимати

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