Тимати показал первые шаги своего сына Ратмира
Фото: www.instagram.com/timatiofficial/
Этим важным событием музыкант поделился в своем Instagram. На видео маленький сын музыканта Ратмир, улыбаясь, осторожно делает первые шаги под одобрительные комментарии отца.
«Я мечтал запечатлеть первые самостоятельные шаги Ратмира Тимуровича и вот они !!! Вперёд к Новым целям сын», – подписал Тимати пост.
В комментариях поклонники расчувствовались теплым видео и засыпали заезду поздравлениями.
«Это самый счастливый момент для каждого отца. Поздравляю от души»,
«Тимур, у вас замечательный малыш»,
«Пыхтит, старается карапуз. Поздравляю», «У пупсика всегда хорошее настроение, и всегда на улыбашках».
Подписчики отметили и то, как важно это для самого Тимати.
«Тот момент, когда в голосе Тимура прям реаааальные эмоции. С первыми шагами. Дальше больше», – пишут поклонники.
Кроме сына Ратмира, Тимати также воспитывает дочь Алису, мамой которой является его бывшая жена, модель Алена Шишкова.
Ранее музыкант принял решение о расставания со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, матерью маленького Ратмира.
Фото и видео: Instagram Тимати
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