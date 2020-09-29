Тимати показал первые шаги своего сына Ратмира

В комментариях поклонники расчувствовались теплым видео и засыпали заезду поздравлениями.

«Это самый счастливый момент для каждого отца. Поздравляю от души»,

«Тимур, у вас замечательный малыш»,

«Пыхтит, старается карапуз. Поздравляю», «У пупсика всегда хорошее настроение, и всегда на улыбашках».

Подписчики отметили и то, как важно это для самого Тимати.

«Тот момент, когда в голосе Тимура прям реаааальные эмоции. С первыми шагами. Дальше больше», – пишут поклонники.

Кроме сына Ратмира, Тимати также воспитывает дочь Алису, мамой которой является его бывшая жена, модель Алена Шишкова.

Ранее музыкант принял решение о расставания со своей бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, матерью маленького Ратмира.