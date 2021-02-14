Тиктокерша испекла мужу торт с фото девушек, которых он лайкал: не съесть, но посмеяться

Для необычного угощения тиктокерше потребовался кусок пенопласта, красная упаковочная бумага и распечатанные фотографии девушек из инстаграма, на которых он поставил лайки.

Видео ежеминутно набирает количество просмотров. На данный момент его видели 2,8 миллионов человек. Через пару часов девушка опубликовала новый ролик, на котором продемонстрировала реакцию мужа. Спойлер: он был очень удивлен, но шутку оценил. «У меня есть чувство юмора в отношениях с моим мужчиной! Не знаю, как вам, но мне кажется, что это идеальный подарок. Ему понравилось», — написала тик-ток дива.