Тиктокерша испекла мужу торт с фото девушек, которых он лайкал: не съесть, но посмеяться
Девушка, известная под ником gr93la опубликовала видео, в котором продемонстрировала свой подарок супругу на день всех влюбленных. Она решила оригинально подойти к идее и сделала торт, который состоит из того, что нравится ее избраннику.
Фото: Pixabay.com
Для необычного угощения тиктокерше потребовался кусок пенопласта, красная упаковочная бумага и распечатанные фотографии девушек из инстаграма, на которых он поставил лайки.
Видео ежеминутно набирает количество просмотров. На данный момент его видели 2,8 миллионов человек. Через пару часов девушка опубликовала новый ролик, на котором продемонстрировала реакцию мужа. Спойлер: он был очень удивлен, но шутку оценил. «У меня есть чувство юмора в отношениях с моим мужчиной! Не знаю, как вам, но мне кажется, что это идеальный подарок. Ему понравилось», — написала тик-ток дива.
К слову, недавно мы писали, как звезды отпраздновали день всех влюбленных. Подробнее читайте в нашем материале.
А как вы отмечаете День святого Валентина? Какие подарки подарили своим избранникам? Делитесь ответами в комментариях!
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Фото: Pixabay.com
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