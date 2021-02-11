Тиктокер Мимимижка — о сложных отношениях с родителями: «Злился, обижался, ненавидел»

«У папы был бизнес, но его обманули... Про родителей не хочу особо разговаривать, у нас с ними очень сложные отношения... У меня есть маленькая сестра, которой через неделю исполняется четыре года. Когда она только родилась, родители сразу переключились на нее, а до меня как будто не было дела. Поэтому мне сейчас (без них) намного комфортнее. Я обижался на них, злился, ненавидел. Сестру я теперь люблю... С папой общаюсь, с мамой у нас отношения сложные. Они понимают, что я популярный и самостоятельный, папа говорит: "Это круто. Красавчик". Маме, мне кажется, все равно. Я сейчас зарабатываю больше папы. Однажды он в шутку попросил в долг, я предложил деньги, но он не взял», — рассказал он в эфире шоу канала Super.

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