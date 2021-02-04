TikTok-миллионник Аня Покров — о хейтерах: «Каждое неудачное фото обсуждают»
Фото: @pokrov90 / Instagram
В интервью российской версии издания Glamour, Аня Покров рассказала о свободном времени: «Его у меня супермало. Но, если честно, январь был достаточно свободным, мы слетали на отдых на Домбай и в Дубай. Я перезагрузилась и готова вновь работать. На самом деле я очень люблю работать. Не люблю, когда сижу дома и у меня много свободного времени. Мне нравятся загруженные дни. А в свободное время я обычно еду в салон — на стрижку, укладку или маникюр, как и любая девочка».
Кроме того, Аня представила свой трек и объяснила его смысл: «Потому что она близка каждой девочке, тем более подростку. Посыл песни в том, что у девочки-подростка были не самые удачные отношения, ей изменяли. После этого она решает забить на парня и уехать. Но в конце говорит, что все равно его помнит, хотя больше никогда не будет с ним».
В жизни тиктокерши есть и свои недостатки: «Единственный минус для меня — это то, что твоя личная жизнь абсолютно у всех на виду. Каждый твой шаг обсуждают, каждое твое неудачное фото обсуждают. От этого бывает грустно». Хейтеры доставляют дискомфорт работе девушки: «Сейчас уже спокойнее отношусь к критике и хейту, но все равно иногда тяжело. Больше всего меня задевают комментарии по поводу моей внешности».
Фото: @pokrov90 / Instagram
Напомним, что Аня Покров родилась в Волгограде и сейчас учится на факультете режиссуры в Волгоградском институте культуры. Денег в семье будущей звезды TikTok было мало, так что в подростковом возрасте она начала сама зарабатывать, раздавая листовки и подрабатывая в маленьких кафе официанткой. В прошлом году девушка вошла в первый состав Dream Team House и запустила новостной YouTube-канал про мир блогеров. В интервью каналу «Редакция» Аня рассказала, что недавно купила папе автомобиль, и призналась, что еще пару лет назад никогда бы не поверила в то, что будет так много зарабатывать в свои годы.
Фото: @pokrov90 / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Милохин, Бабич, Карнавал, Саева и другие популярные тиктокеры стали миллионерами. Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стремительно набирает популярность, а его активные пользователи становятся знаменитостями, зарабатывают миллионы и попадают в списки богатейших людей по версии Forbes. Например, эти ребята всего за несколько месяцев превратились из подростков с не самым легким прошлым в звезд-тиктокеров, которые теперь могут себе позволить многое.
Фото и видео: @pokrov90 / Instagram
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