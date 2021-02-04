TikTok-миллионник Аня Покров — о хейтерах: «Каждое неудачное фото обсуждают»

В интервью российской версии издания Glamour, Аня Покров рассказала о свободном времени: «Его у меня супермало. Но, если честно, январь был достаточно свободным, мы слетали на отдых на Домбай и в Дубай. Я перезагрузилась и готова вновь работать. На самом деле я очень люблю работать. Не люблю, когда сижу дома и у меня много свободного времени. Мне нравятся загруженные дни. А в свободное время я обычно еду в салон — на стрижку, укладку или маникюр, как и любая девочка».

Кроме того, Аня представила свой трек и объяснила его смысл: «Потому что она близка каждой девочке, тем более подростку. Посыл песни в том, что у девочки-подростка были не самые удачные отношения, ей изменяли. После этого она решает забить на парня и уехать. Но в конце говорит, что все равно его помнит, хотя больше никогда не будет с ним».