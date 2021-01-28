TikTok-блогера арестовали на два месяца за нападение на автомобиль ФСБ

Популярного Тиктокера Константина Лакеева, который более известен как Костя Киевский, отправили на два месяца за решетку.

Он обвиняется в причинении ущерба автомобилю с правительственными номерами в ходе несогласованных акций протеста 23 января.

Уголовное дело на блогера заведено сразу по двум статьям - хулиганстве и о порче имущества. Парня задержали в TikTok-хаусе GoodPeople, где он проживал и снимал контент вместе с коллегами.

Его доставили в одно из московских отделений, а позднее появилось видео, где молодой человек извиняется за свой поступок и обещает больше так не делать.

Извинения, очевидно, не помогли — стало известно, что ближайшие два месяца Константину придется провести в заключении.

23 января в Москве группа неизвестных напала на автомобиль с правительственными номерами, который принадлежит ФСБ. Автомобиль забросали снежками и нанесли машине повреждения, а водитель машины получил физические травмы, ему выбили глаз. Пострадавшему водителю пришлось обратиться за медицинской помощью.