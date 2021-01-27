TikTok-блогера Константина Лакеева задержали за нападение

Сотрудники правоохранительных органов задержали известного TikTok-блогера Константина Лакеева за нападение на автомобиль с правительственными номерами во время массовых мероприятий 23 января.

Задержали парня прямо на TikTok-дома Good People, в котором он состоит. Вместе с блогером в полицию забрали и нескольких коллег Лакеева, которые живут вместе с ним.

Сейчас молодой человек находится в отделении полиции на территории Новой Москвы.

Так, 23 января в Москве группа неизвестных напала на автомобиль с правительственными номерами, предположительно принадлежит ФСБ. Автомобиль забросали снежками, повредив его, а водитель машины получил физические травмы, ему выбили глаз. Мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.