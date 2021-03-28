Тетерич высказалась об интервью Собчак с маньяком: «Совершают повторное зло»

Интервью Собчак на законность сейчас проверяет Следственный комитет. Напомним, Мохов отсидел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в бункере, насиловал и избивал в течение трех с половиной лет.

В конце марта появилась информация, что светская львица заплатила освободившемуся из колонии после 17 лет маньяку 50 тысяч рублей за участие в своем фильме. Кроме того, она оплатила мебель в его загородном доме. По данным источников, Ксения приехала к Мохову 16 марта. Они сходили на могилу матери мужчины и на завод. По информации СМИ, сам Мохов оценил плату за интервью как «копейки» и признался, что переговоры с Собчак ведутся через некого Льва С. Ксения уточнила: «Я опровергаю информацию Mash, что платила деньги за интервью с маньяком через посредника, Льва Спeранского. Никакого Льва Сперанского не знаю».