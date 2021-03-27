Собчак оправдалась за скандальное интервью с маньяком: «Хотела раскрыть героя»

В новом сообщении в Stories Ксения написала: «Если ему платили другие журналисты — это их личный выбор, за него я никого не осуждаю. К кому бы я не шла на интервью-стандарт один: разговорить собеседника и не дать ему закрыться. Если для этого надо использовать «удобные» ему слова — надо это делать, увы. Я прихожу на интервью не чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя».

Интервью Собчак на законность сейчас проверяет Следственный комитет. Напомним, Мохов отсидел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в бункере, насиловал и избивал в течение трех с половиной лет.