Тесть Александра Кокорина устроил драку в Подмосковье
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Фото: Globallookpress / City News Moskva
Тесть Александра Кокорина спровоцировал драку с главой IT-компании Львом Матвеевым. Драка произошла в подмосковном поселке «Никологорское», а поводом стало нарушение ПДД со стороны Матвеева – по мнению Руслана Валитова, он превысил скорость на своем Mercedes. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Выяснение отношений закончилось взаимными оскорблениями и угрозами и дракой. Пострадали и автомобили, на которых остались вмятины, зеркала тоже оказались сломанными. После инцидента Матвеев обратился в полицию.
Как сообщает телеграм-канал, местные жители рассказали, что тесть Кокорина не раз провоцировал конфликты. Выяснять ситуацию будут сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев попали в неприятности после устроенной ими драки в центре Москве. Мужчины отбывали наказание в тюрьме, расположенной в Белгородской области. Их признали виновными в нескольких преступлениях: хулиганстве, драке в общественном месте и избиении людей. В сентябре они вышли из тюрьмы по УДО.
Фото: Global Look press