Тесть Александра Кокорина устроил драку в Подмосковье

Тесть Александра Кокорина спровоцировал драку с главой IT-компании Львом Матвеевым. Драка произошла в подмосковном поселке «Никологорское», а поводом стало нарушение ПДД со стороны Матвеева – по мнению Руслана Валитова, он превысил скорость на своем Mercedes. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснение отношений закончилось взаимными оскорблениями и угрозами и дракой. Пострадали и автомобили, на которых остались вмятины, зеркала тоже оказались сломанными. После инцидента Матвеев обратился в полицию.