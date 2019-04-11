Суд вынес решение по делу Кокорина и Мамаева

В эту среду, 8 мая, Пресненский суд города Москвы вынес решение по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболистов, которые обвинялись в избиении нескольких человек, приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима и 1 году и 5 месяцам колонии общего режима соответственно.

Павла Мамаева и Александра Кокорина дома ждут жены — Алана Мамаева и Дарья Валитова.