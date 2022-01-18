«Терплю ради любви»: Кэти Перри назвала худшую привычку Орландо Блума

Кэти Перри стала гостем нового выпуска утреннего шоу Heart Radio. В программе певице пришлось отвечать на каверзные вопросы телеведущего и раскрыть некоторые подробности своей личной жизни. Так, например, она затронула бытовую сторону своих отношений и откровенно рассказала, что раздражает в отце ее ребенка Орландо Блуме. По словам звезды, актер повсюду оставляет зубную нить.

«Боже мой, он так любит пользоваться зубной нитью, — призналась Перри. — И слава богу, потому что некоторые этого не делают, и это плохо. У него идеальные зубы, и он старается следить за их чистотой, но проблема в том, что он оставляет эту нить везде! Рядом с моей кроватью, в машине и на кухонном столе. Я ему напоминаю: "Везде же стоят мусорные баки!" — но это бесполезно».

Напомним, что пара рассекретила свой роман в 2016 году. В 2019 году Орландо сделал Кэти предложение, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В 2020-м у актера и певицы родилась дочь Дейзи. Для исполнительницы это первый ребенок, а для Орландо — второй. Актер воспитывает 10-летнего сына Флинна от модели Миранды Керр.