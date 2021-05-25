Теплые слова от мамы и бывшего мужа: как близкие поздравили Орбакайте с юбилеем

Кристина Орбакайте известна не только как дочь российской Примадонны Аллы Пугачевой — у нее своя слава. Она стала знаменитой еще в детстве благодаря великолепно исполненной главной роли в фильме «Чучело» — девочка тогда довела до слез всю страну.

Сегодня звезда отмечает юбилей, 50 лет — хотя на свой возраст совсем не выглядит. По словам самой Кристины, этим она обязана правильному образу жизни и ограничениям.

Кроме успешной карьеры у Орбакайте есть замечательные дети и близкие люди, которые не забыли поздравить ее с праздником.

Владимир Пресняков тепло поздравил бывшую жену с праздником и поблагодарил за рождение сына Никиты.

«Дорогая Кристиночка! Сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что ты когда-то появилась на свет! Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын! Спасибо огромное тебе за него. Спасибо за нашу юность. Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть — судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона. Поздравляю тебя с первой крутой датой. Будь счастлива!».

Алла Пугачева написала, что очень гордится своей дочерью.