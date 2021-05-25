Теплые слова от мамы и бывшего мужа: как близкие поздравили Орбакайте с юбилеем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Кристина Орбакайте известна не только как дочь российской Примадонны Аллы Пугачевой — у нее своя слава. Она стала знаменитой еще в детстве благодаря великолепно исполненной главной роли в фильме «Чучело» — девочка тогда довела до слез всю страну.
Сегодня звезда отмечает юбилей, 50 лет — хотя на свой возраст совсем не выглядит. По словам самой Кристины, этим она обязана правильному образу жизни и ограничениям.
Кроме успешной карьеры у Орбакайте есть замечательные дети и близкие люди, которые не забыли поздравить ее с праздником.
Владимир Пресняков тепло поздравил бывшую жену с праздником и поблагодарил за рождение сына Никиты.
«Дорогая Кристиночка! Сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что ты когда-то появилась на свет! Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын! Спасибо огромное тебе за него. Спасибо за нашу юность. Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть — судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона. Поздравляю тебя с первой крутой датой. Будь счастлива!».
Алла Пугачева написала, что очень гордится своей дочерью.
К поздравлениям присоединился и молодой отчим Кристины Максим Галкин.
«Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких! Все остальные восторги сегодня при встрече».
Валерия поделилась совместным фото и написала ей много теплых слов.
А Филипп Киркоров признался, что очень дорожит дружбой с Кристиной и восхищается ее талантами.
«Восхищаюсь тобой и твоим талантом. Ценю нашу дружбу. Дорожу нашими отношениями. Желаю, чтобы каждый твой новый день был наполнен оптимизмом, интересными творческими идеями, радостными встречами с друзьями и близкими тебе по духу людьми, всех благ и удовольствий жизни. Пусть тебя всегда окружают только хорошие, верные и искренние люди. Ты знай — я всегда рядом. И скучаю по нашим традиционным совместным каникулам. Но мы обязательно спланируем что-нибудь оригинальное в честь твоего юбилея. Вечером обниму тебя и зацелую!».
Свой день рождения Кристина собирается отметить в узком семейном кругу. Однако праздник ожидается не маленький — он объединит сразу два юбилея, ведь недавно сыну Кристины исполнилось 30 лет.
«Мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник. Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием», — рассказывала она в беседе с изданием «Собеседник».
_Фото и видео: Instagramи Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!