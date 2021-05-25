Кристине Орбакайте — 50 лет: интересные факты о дочери Аллы Пугачевой
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: www.instagram.com/orbakaite_k
25 мая знаменитая дочь знаменитой матери отмечает юбилей. Ее уже поздравили самые близкие, а торжество состоится в семейном кругу. Passion.ru делится редкими фактами об имениннице.
- Родители Кристины — Алла Пугачева и Миколас Орбакас — развелись, когда девочке было 2,5 года. «Они любли друг друга. Но маме надо было строить карьеру. Вот так получилось», — расскажет Орбакайте позже.
- Девочка росла на попечении бабушек с обеих сторон. Маленькую Кристину заставляли по несколько часов в день уделять игре на фортепиано. Ее даже не отпускали на улицу — учеба была на первом месте. Из-за этого в семье случались скандалы.
- В детстве Орбакайте, обиженная на строгую бабушку, несколько раз пыталась уйти из дома. Но бабушка всегда находила нужные слова, чтобы образумить ребенка. «Музыкальное образование всегда пригодится. Да и в любой компании сыграть сможешь», — говорила она.
- Кристина постоянно стала жить с матерью в 15 лет, после того, как бабушка скончалась от инфаркта. Алла Пугчева сказала тогда дочери: «Ты уже взрослый человек. Я не собираюсь ломать тебя под себя. Но если нужен будет совет, всегда его дам и поддержу».
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/
- Дебют Орбакайте на ТВ состоялся, когда ей было всего 7 лет, в передаче «Веселые нотки», затем она появилась в «Утренней почте».
- В 11 Кристина стала звездой всесоюзного масштаба, снявшись в фильме Ролана Быкова Чучело, где ее партнером стал Юрий Никулин. Быков сначала не хотел брать Орбакайте на главную роль, на это место претендовали десятки других девочек. Но в итоге Лену Бессольцеву сыграла именно дочь Пугачевой.
- С 13 лет Кристина работала танцовщицей в коллективе матери «Рецитал».
- Когда Орбакайте было всего 15 лет, она встретила 18-летнего Владимира Преснякова-младшего. Юная артистка тогда училась в 9 классе. Через год они уже начали жить вместе. «Мама много работала, ей некогда было следить за мной. Она решила, что лучше пусть я буду в хорошей семье, чем мотаться по подъездам. Поэтому она легко меня отпустила. Мы с Володиными родителями, которые меня очень полюбили, хорошо и весело жили», — вспоминала Орбакайте свою первую любовь.
- Отношения Преснякова и Орбакайте длились 10 лет. У них родился сын Никита. Расстались возлюбленные хорошими друзьями — без скандалов и разводов.
www.instagram.com/presnyakovvladimir
www.instagram.com/presnyakovvladimir
- В 1997 году Кристина Орбакайте окончила актерский факультет ГИТИСа (мастерская Вадима Андреева).
- Первый сольный концерт Орбакайте состоялся в день рождения Аллы Пугачевой в 1999 году.
- Отношения с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, отцом своего второго сына Дени, у Кристины были не такими мирными, как с Пресняковым. Они постоянно скандалили, а однажды он во время ссоры сломал ей нос. После этого они расстались, но после долгое время в судах решали, с кем должен жить ребенок. В итоге после препирательств им удалось достичь соглашения.
- Первым, кто позвал Кристину Орбакайте замуж, стал бизнесмен Михаил Земцов. С ним певица и артистка познакомилась в 2005 году во время отдыха в Майами.
- Третьего ребенка, дочь Клавдию, Орбакайте родила в 40 лет. Крестными девочки стал сводный брат Кристины — Фабиан (сын Миколаса Орбакас со второй супругой), а крестной мамой — Алла Пугачева.
- Кристина Орбакайте, ее брат Фабиан и дочь Клавдия исповедуют католичество.
- Кристина Орбакайте не сиит на диетах, но правильно питается: не употребляет газированные напитки, устраивает разгрузочные дни, предпочитает простые блюда.
- Артистка не скрывает, что может ругаться матом. «Обычно использую ненормативную лексику, чтобы поставить человека на место, когда он не понимает с первого раза. Все мы люди, всем это не чуждо», — откровенно говорит Кристина о своем маленьком недостатке.
- Орбакайте снялась в 41 фильме (и озвучила несколько мультиков). Среди них знаменитые «Гардемарины» Светланы Дружининой, «Фара», «Московская сага», «Любовь-морковь» и других.
Фото и видео: Instagram
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