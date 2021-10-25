Теперь точно наша Наташа: Орейро и ее сын получили гражданство России

О желании получить гражданство РФ звезда заявляла еще в прошлом году. А в этом году подала документы. «Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. Даже я больше русская, чем сам Жерар Депардье, он только ради денег получил гражданство», — шутила Наталия в шоу «Вечерний Ургант».

При этом Орейро добавила, что переезжать в Россию она не планирует. Получение паспорта РФ для нее — способ выразить признательность за любовь россиян.