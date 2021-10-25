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Теперь точно наша Наташа: Орейро и ее сын получили гражданство России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпе. Документы на это звезда «Дикого ангела» подала несколько месяцев назад и прокомментировала свое решение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица и актриса Наталия Орейро

Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро теперь россиянка! 44-летняя актриса и певица, родившаяся в Уругвае и известная по кинематографу Аргентины, получила российское гражданство. Оно присвоено ей соотвествующим указом Президента России Владимира Путина. Также российский паспорт получит ее 9-летний сын Мерлин Атауальпа.

О желании получить гражданство РФ звезда заявляла еще в прошлом году. А в этом году подала документы. «Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем я. Даже я больше русская, чем сам Жерар Депардье, он только ради денег получил гражданство», — шутила Наталия в шоу «Вечерний Ургант».

При этом Орейро добавила, что переезжать в Россию она не планирует. Получение паспорта РФ для нее — способ выразить признательность за любовь россиян.

Фото и видео: @nataliaoreirosoy/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News