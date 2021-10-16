«Температура под 40»: дети Лены Перминовой подхватили неизвестный вирус
Модель Лена Перминова, этой весной ставшая матерью в четвертый раз, пожаловалась на общее тяжелое заболевание у старших детей. 12-летний Никита, 9-летний Егор и 7-летняя Арина уже 4 дня не посещают школу, так как заразилис инфекцией, которую врачи пока не могут установить. «Какой-то жуткий вирус... Температура под 40 градусов в течение двух дней и практически не сбивается. Болит горло и воспалены лимфоузлы», — рассказала обеспокоенная Елена в соцсетях.
Елена Перминова отметила, что старший сын несмотря на температуру продолжает заниматься онлайн с репетитором по русскому языку.
Также модель призналась, что у ее младшего сына, 5-месячного Саши оказалась очень чувствительная кожа. Раздражение возникает даже от прогулки на свежем воздухе.
Фото: @lenaperminova/Instagram
Елена Перминова родила четвертого ребенка 15 мая 2021 года. При этом мальчик появился на свет на три недели раньше стандартного срока. Ее 61-летний супруг Александр Лебедев присуствовал на родах. Для него этот ребенок стал пятым, у бизнесмена есть взрослый сын от предыдущего брака Евгений Лебедев.
Фото и видео: @lenaperminova/Instagram