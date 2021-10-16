«Температура под 40»: дети Лены Перминовой подхватили неизвестный вирус

Модель Лена Перминова, этой весной ставшая матерью в четвертый раз, пожаловалась на общее тяжелое заболевание у старших детей. 12-летний Никита, 9-летний Егор и 7-летняя Арина уже 4 дня не посещают школу, так как заразилис инфекцией, которую врачи пока не могут установить. «Какой-то жуткий вирус... Температура под 40 градусов в течение двух дней и практически не сбивается. Болит горло и воспалены лимфоузлы», — рассказала обеспокоенная Елена в соцсетях.