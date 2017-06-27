35-летняя теннисистка Серена Уильямс показала красивое тело и рассказала о личном

С тех пор, как легендарная теннисистка Серена Уильямс случайно сообщила миру о своей беременности, она регулярно слышит комплименты: «Как ты похорошела», «Ты будто светишься». Беременность действительно ей к лицу, и это заметно на снимках, которые спортсменка выкладывает в Instagram. Там же она поделилась новыми фотографиями для августовского номера журнала Vanity Fair: на них почти полностью обнаженная Серена похожа на статуэтку.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 27 2017 в 7:57 PDT

По ту сторону объектива стояла Анни Лейбовиц — известный «глянцевый» фотограф, на счету которой не только множество художественных снимков знаменитостей, но и портреты самой королевы Великобритании. В интервью Серена рассказала историю своей любви с отцом ребенка, соучредителем новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном — с момента их первого шестичасового свидания в Париже в 2015 году до планов на рождение малыша и предложения руки и сердца в декабре прошлого года за столиком знакового для пары отеля Cavalieri в Италии.

Впервые о своем интересном положении она узнала на тренировке, почувствовав недомогание — незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии Australian Open в январе. Сделав по совету подруги тест, она не поверила своим глазам. «Боже, этого не может быть! Ведь я должна играть на турнире! Как я буду играть в Уимблдоне», — такие мысли тогда проносились в ее голове. Но последующие пять тестов показали тот же результат. Несмотря на то, что спортсменка не бросила спорт, узнав о своем положении, и выиграла свой 23-й по счету турнир серии Большого шлема, ее беременность протекает легко. Серена излучает счастье и дурачится при первом удобном случае.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 6 2017 в 6:00 PDT