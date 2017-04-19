На днях некоторые СМИ опрометчиво обсуждали фотографию, на которой жених держит 35-летнюю теннисистку Серену Уильямс на руках, намекая на разницу в весе мужчины и женщины. Сегодня стало известно, отчего легендарная теннисистка слегка прибавила в весе. С помощью популярного приложения Snapchat она публично объявила, что беременна.

на данны момент известно, что 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема находится на 20-й неделе. Для спортсменки этот ребенок будет первым.

Отцом первенца Серены станет американский бизнесмен Алексис Оганян, основатель сайта Reddit. В декабре пара объявила о помолвке. Впервые о своих отношениях спортсменка заговорила в конце 2015 года.

Фото: globallookpress.com, instagram.com, snapchat.com