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Телеведущая Лариса Вербицкая о первом браке: «Это болезнь, с таким жить нельзя»

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Лариса Вербицкая

Фото: www.instagram.com/larisa_verbitskaya/

Она ушла от мужа с маленьким сыном на руках — никто не верил, что она сможет снова выйти замуж, но ей это удалось.

Телеведущая Лариса Вербицкая станет новой героиней передачи «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ». Ей уже 61, хотя поверить в это трудно — эффектная телеведущая не выглядит даже на сорок, и все еще очень привлекательна.

Сейчас она во втором, счастливом браке — в анонсе передачи она рассказывает историю о первом.

В 70-х Лариса встретила, как она думала, свою судьбу — человека, под чьей фамилией стала известной. От него она родила сына Максима. Однако долго с ним прожить у нее не получилось — он часто проявлял агрессию в ее адрес.

Родственники не одобрили решения Ларисы — им казалось, что теперь она не сможет устроить свою личную жизнь. Однако Вербицкая встретила мужчину всей своей жизни — оператора Александра Дудова, который не мог не заметить эффектную и яркую женщину. От него в 1990 году она родила дочку Инну.

Сын Максим в новом супруге матери видел настоящего отца и даже никогда не называл его отчимом. Вырос Максим сильным и надежным, радуется мама — с воспитанием мальчика Александр справился более, чем достойно. Сейчас Максиму уже 41 год.

По словам Вербицкой, в отношениях супругов гармония и по сей день.

Фото и видео: Instagram Ларисы Вербицкой

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