Телеведущая Лариса Вербицкая о первом браке: «Это болезнь, с таким жить нельзя»

Телеведущая Лариса Вербицкая станет новой героиней передачи «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ». Ей уже 61, хотя поверить в это трудно — эффектная телеведущая не выглядит даже на сорок, и все еще очень привлекательна.

Сейчас она во втором, счастливом браке — в анонсе передачи она рассказывает историю о первом.

В 70-х Лариса встретила, как она думала, свою судьбу — человека, под чьей фамилией стала известной. От него она родила сына Максима. Однако долго с ним прожить у нее не получилось — он часто проявлял агрессию в ее адрес.

Родственники не одобрили решения Ларисы — им казалось, что теперь она не сможет устроить свою личную жизнь. Однако Вербицкая встретила мужчину всей своей жизни — оператора Александра Дудова, который не мог не заметить эффектную и яркую женщину. От него в 1990 году она родила дочку Инну.

Сын Максим в новом супруге матери видел настоящего отца и даже никогда не называл его отчимом. Вырос Максим сильным и надежным, радуется мама — с воспитанием мальчика Александр справился более, чем достойно. Сейчас Максиму уже 41 год.

По словам Вербицкой, в отношениях супругов гармония и по сей день.