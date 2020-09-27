Лариса Вербицкая показала редкое фото 41-летнего сына: «Сильный и надежный»
Фото: Instagram/ @larisa_verbitskaya
Фото детей в Инстаграм Ларисы Вербицкой — редкость. Это неудивительно: все отпрыски ведущей давно взрослые люди и живут своей жизнью. Тем не менее, звездная мама очень гордится своими детьми, и души в них не чает. Сыну телезвезды Максиму уже 41 год, и он, по словам Вербицкой, является для нее настоящей опорой — мужчина самостоятельно построил карьеру в юриспруденции и владеет собственной фирмой.
Раньше Лариса не показывала публике своего сына, но сегодня решила поделиться с подписчиками трогательным семейным снимком.
«Сильный, надёжный, родной», — подписала фотографию телеведущая.
Поклонники отмечают удивительное сходство матери и сына: «Взгляд благородный, как у мамы», «Мамин сын... Большая любовь... Очень похож на Вас», «Красивый у вас сын и сразу видно, что серьезный мужчина», — оставляют комментарии подписчики.
Сын Максим родился у Ларисы Вербицкой в 1979 году. Тогда она была замужем за первым супругом, с которым семейная жизнь у телеведущей не сложилась. Она призналась, что причиной развода стало отношение к ней супруга, который был груб резок с молодой женой. Со вторым мужем Лариса познакомилась в цирке, куда пришла с Максимом на представление. Ее заметил оператор Александр Дудов и решил познакомиться с эффектной девушкой. Наличие сына его совершенно не смутило. С тех пор пара не расставалась. В 1990 году у них родилась дочь Инна.
Фото и видео: Instagram
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