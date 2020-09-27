Лариса Вербицкая показала редкое фото 41-летнего сына: «Сильный и надежный»

Поклонники отмечают удивительное сходство матери и сына: «Взгляд благородный, как у мамы», «Мамин сын... Большая любовь... Очень похож на Вас», «Красивый у вас сын и сразу видно, что серьезный мужчина», — оставляют комментарии подписчики.

Сын Максим родился у Ларисы Вербицкой в 1979 году. Тогда она была замужем за первым супругом, с которым семейная жизнь у телеведущей не сложилась. Она призналась, что причиной развода стало отношение к ней супруга, который был груб резок с молодой женой. Со вторым мужем Лариса познакомилась в цирке, куда пришла с Максимом на представление. Ее заметил оператор Александр Дудов и решил познакомиться с эффектной девушкой. Наличие сына его совершенно не смутило. С тех пор пара не расставалась. В 1990 году у них родилась дочь Инна.