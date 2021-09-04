Телеведущая Ассоль обвенчалась с мужем-рэпером в Грузии: фото и видео
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Фото: Instagram
Блогер Ассоль Васильева обвенчалась в Грузии со своим супругом рэпером ST. Звездная пара отправилась на родину главы семьи, чтобы посетить венчание своих друзей, а в итоге решила присоединиться. По стечению обстоятельств это произошло всего за пару дней до 6-летней годовщины брака телеведущей и исполнителя. Как уверяет Васильева, решение обвенчаться было спонтанным.
«Просто почувствовали — это надо сделать здесь и сейчас! И началось просто грузинское кино! С ночным застольем, подготовкой, с покупкой колец у знакомых папы жениха, утром невесты, с поездкой в семейную церковь, как в последний момент пришлось менять свидетелей, потому что мы вчера выбрали Зураба и Нино, а нас с ребятами решили повенчать одновременно... Я очень счастлива, что именно сегодня и здесь, в Грузии, случилось наше венчание!» — рассказала Ассоль Васильева на своей странице в соцсети.
Модель и телеведущая Ассоль Васильева вышла замуж за Александра Степанова 6 сентября 2015 года. В марте 2020 года пара впервые стала родителями, на свет появилась их дочь, которую назвали Эстель. При этом ее рождении звезды рассекретили, только когда малышке исполнилось полгода.
Фото и видео: @assol13/Instagram