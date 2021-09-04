Телеведущая Ассоль обвенчалась с мужем-рэпером в Грузии: фото и видео

«Просто почувствовали — это надо сделать здесь и сейчас! И началось просто грузинское кино! С ночным застольем, подготовкой, с покупкой колец у знакомых папы жениха, утром невесты, с поездкой в семейную церковь, как в последний момент пришлось менять свидетелей, потому что мы вчера выбрали Зураба и Нино, а нас с ребятами решили повенчать одновременно... Я очень счастлива, что именно сегодня и здесь, в Грузии, случилось наше венчание!» — рассказала Ассоль Васильева на своей странице в соцсети.