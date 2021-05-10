Тейлор Свифт выиграла премию BRIT Awards Global Icon

Во время пандемии исполнительница выпустила два альбом – «Folklore» («Фольклор») в июле и «Evermore» («Вечно») - в декабре. «Фольклор» был назван альбомом года на «Грэмми» в Лос-Анджелесе. После успеха двух альбомов, Тейлор возглавила британские чарты с перезаписанной версией «Fearless» (Бесстрашный»).

«Мы не только будем отмечать блестящую музыку и артистов, которые помогли нам преодолеть пандемию, но и надеемся, что это откроет путь для возвращения живой музыки, по которой фанаты и артисты скучали», - прокомментировал генеральный директор BRIT Awards Джефф Тейлор.