Тейлор Свифт выиграла премию BRIT Awards Global Icon
Фото: picture-alliance.com
Во время пандемии исполнительница выпустила два альбом – «Folklore» («Фольклор») в июле и «Evermore» («Вечно») - в декабре. «Фольклор» был назван альбомом года на «Грэмми» в Лос-Анджелесе. После успеха двух альбомов, Тейлор возглавила британские чарты с перезаписанной версией «Fearless» (Бесстрашный»).
«Мы не только будем отмечать блестящую музыку и артистов, которые помогли нам преодолеть пандемию, но и надеемся, что это откроет путь для возвращения живой музыки, по которой фанаты и артисты скучали», - прокомментировал генеральный директор BRIT Awards Джефф Тейлор.
Одна из песен альбома «Фольклор» называется Betty (Бетти - прим. ред.). Поклонники 30-летней звезды, проанализировав текст песни, предположили, что она названа в честь младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейндольдса, давних друзей Свифт. К таким размышлениям фанатов подтолкнули упоминания имен Инес и Джеймс, а именно так зовут старших дочерей актерской четы.
Журналистам удалось выяснить, что фанатская теория оказалась верной - младшую дочь Лайвли и Рейнольдса действительно зовут Бетти.
Фото: picture-alliance.com
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