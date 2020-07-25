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Тейлор Свифт рассекретила имя младшей дочери Райана Рейндольдса и Блейк Лайвли

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Блейк Лайвли

Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress

Одна из песен в новом альбоме певицы названа в честь девочки, родившейся в в 2019 году.

На днях популярная американская певица Тейлор Свифт выпустила восьмой студийный альбом Folklore, одна из песен которого называется Betty (Бетти — прим.ред.). Поклонники 30-летней звезды, проанализировав текст песни, предположили, что она названа в честь младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейндольдса, давних друзей Свифт. К таким размышлениям фанатов подтолкнули упоминания имен Инес и Джеймс, а именно так зовут старших дочерей актерской четы.

YouTube/Entertainment Tonight

Журналистам издания People удалось выяснить, что фанатская теория оказалась верной — младшую дочь Лайвли и Рейнольдса действительно зовут Бетти.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые стали родителями в 2014 году, когда у них родилась дочь Джеймс. Двумя годами позднее на свет появилась Инес. О третьей беременности актрисы стало известно на премьере фильма «Покемон: Детектив Пикачу» — Лайвли появилась на публике с уже большим животом. Точную дату рождения третьего ребенка супруги предпочитают не называть. По одним данным, малышка родилась в конце лета или начале осени, по другим — в октябре 2019 года.

Фото: Instagram/@taylorswift, @blakelively, Global Look Press

Видео: YouTube/Entertainment Tonight

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