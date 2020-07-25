Тейлор Свифт рассекретила имя младшей дочери Райана Рейндольдса и Блейк Лайвли

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые стали родителями в 2014 году, когда у них родилась дочь Джеймс. Двумя годами позднее на свет появилась Инес. О третьей беременности актрисы стало известно на премьере фильма «Покемон: Детектив Пикачу» — Лайвли появилась на публике с уже большим животом. Точную дату рождения третьего ребенка супруги предпочитают не называть. По одним данным, малышка родилась в конце лета или начале осени, по другим — в октябре 2019 года.