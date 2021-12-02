Татьяна Волосожар — об отношениях с мужем: «Нас сплотила именно дружба»

Татьяна Волосожар: Когда начинала участвовать в «Ледниковом периоде», я еще не знала, что нахожусь в положении. Это стало известно практически спустя месяц. Конечно, сложное было время. Нужно было принять решение — покидать проект или нет. Но я видела, что у партнера горят глаза, и у меня тоже был большой интерес к этому шоу. Я давно мечтала в нем участвовать, поэтому осталась на свой страх и риск.

Естественно, первым делом я пошла к доктору и спросила, как там обстоят дела. Она ответила, что это вторая беременность, и так как она меня хорошо знала, разрешила участвовать без суперсложных акробатических элементов. Главное, чтобы мама получала удовольствие, и тогда это настроение будут передаваться малышу, и все будет хорошо.

Passion.ru: Во время первой беременности тоже катались?

Татьяна Волосожар: В шоу — нет, я тогда была уже глубоко в положении. В то время я присутствовала на проекте в качестве зрителя и один раз сидела в жюри. Максим тогда выступал. Но все равно так или иначе я выходила на лед. Плюс училась в университете. Я поехала в роддом чуть ли не с экзаменов.

Passion.ru: На участие в новом сезоне «Ледникового периода» вы согласилась через несколько месяцев после рождения сына. Почему решили так скоро приступить к работе? Не хотелось остаться в декрете и больше наслаждаться материнством?

Татьяна Волосожар: Конечно, хотелось. Но я понимала, что выпадаю из своей жизни и работы. Я просто безумно люблю фигурное катание. Я бы, наверное, потеряла себя и какой-то свой внутренний огонь.