Татьяна Волосожар — об отношениях с мужем: «Нас сплотила именно дружба»
В интервью Passion.ru спортсменка рассказала, почему согласилась участвовать в проекте через несколько месяцев после рождения сына и как быстро нашла общий язык с партнером. Волосожар также объяснила, как относится к критике мужа Максима Транькова, который сидит в кресле жюри, и как ей удается совмещать работу с материнством.
Passion.ru: Татьяна, в прошлом году вы принимали участие в «Ледниковом периоде», будучи в ожидании малыша? Сложно было тренироваться и выходить на лед?
Татьяна Волосожар: Когда начинала участвовать в «Ледниковом периоде», я еще не знала, что нахожусь в положении. Это стало известно практически спустя месяц. Конечно, сложное было время. Нужно было принять решение — покидать проект или нет. Но я видела, что у партнера горят глаза, и у меня тоже был большой интерес к этому шоу. Я давно мечтала в нем участвовать, поэтому осталась на свой страх и риск.
Естественно, первым делом я пошла к доктору и спросила, как там обстоят дела. Она ответила, что это вторая беременность, и так как она меня хорошо знала, разрешила участвовать без суперсложных акробатических элементов. Главное, чтобы мама получала удовольствие, и тогда это настроение будут передаваться малышу, и все будет хорошо.
Passion.ru: Во время первой беременности тоже катались?
Татьяна Волосожар: В шоу — нет, я тогда была уже глубоко в положении. В то время я присутствовала на проекте в качестве зрителя и один раз сидела в жюри. Максим тогда выступал. Но все равно так или иначе я выходила на лед. Плюс училась в университете. Я поехала в роддом чуть ли не с экзаменов.
Passion.ru: На участие в новом сезоне «Ледникового периода» вы согласилась через несколько месяцев после рождения сына. Почему решили так скоро приступить к работе? Не хотелось остаться в декрете и больше наслаждаться материнством?
Татьяна Волосожар: Конечно, хотелось. Но я понимала, что выпадаю из своей жизни и работы. Я просто безумно люблю фигурное катание. Я бы, наверное, потеряла себя и какой-то свой внутренний огонь.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
С Анжеликой я поняла, что можно двигаться параллельными путями: и не оставлять ребенка всегда на нянь, и заниматься своей любимой работой. Поэтому я приняла такое решение: буду совмещать, а посплю как-нибудь потом. (Смеется.)
Еще в мае позвонила Татьяна Навка, я тогда была уже на девятом месяце. Она предложила мне главную роль в ее проекте — в спектакле «Руслан и Людмила» — в Сочи. Я заочно согласилась, но, учитывая те обстоятельства, мы с Татьяной обсудили все возможные моменты, когда я могу выйти на лед.
И так сложилось — мне это в радость и в большой плюс сыграло, — что я с конца июля вышла на лед. Летнее время и эта работа в спектакле дали мне прекрасную форму, поэтому к «Ледниковому периоду» я уже была спокойна и уверена, что точно смогу принять участие.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Passion.ru: А вообще после рождения ребенка трудно восстанавливаться, снова выходить на лед, выполнять сложные элементы?
Татьяна Волосожар: Сложнее было привыкнуть к новому телу, потому что все-таки это второй ребенок. Во время второй беременности я набрала гораздо больше килограммов. Мне было сложнее их сбрасывать. К тому же я приняла решение кормить самой малыша — это тоже надо учитывать в повседневном графике.
Passion.ru: Татьяна, расскажите о своем партнере Федоре Федотове. Знали его до проекта? Возможно, смотрели какие-то фильмы с его участием?
Татьяна Волосожар: Я Федора до этого не знала, мы познакомились на этом катке буквально за пару дней до выхода первого эфира. Я знала, что Федор сыграл главную роль в «Серебряных коньках», но я, к сожалению, не смотрела фильм. Он произвел хорошее впечатление при личном знакомстве. Я помню слова Ильи Авербуха: «Его не нужно фонариками раскатывать. Это не тот актер, с которым нужно начинать с самых легких элементов». Федор вышел на лед и покорил меня мастерством. Он правда очень хорошо катается.
Федор лучше меня подготовлен: он посмотрел мои выступления и программы, а я вот никак не посмотрю его фильмы. Проблема в том, что после тренировок и, уложив детей, я сажусь смотреть кино, но тут же и сама засыпаю. Я несколько раз начинала смотреть «Серебряные коньки», но... Честно, я исправлюсь, но уже, видимо, после окончания проекта. Федор смеется, что есть и короткометражные фильмы с его участием. (Смеется.)
Федя – очень хороший человек. Мы сошлись с ним и на льду, и в жизни понимаем друг друга. Он очень позитивный, положительный и воспитанный — в общем, истинный Санкт-Петербург.
Passion.ru: Федор ведь не профессиональный фигурист. Испытываете страх, когда он делает поддержки и сложные элементы? Не боитесь, что может вас уронить?
Татьяна Волосожар: Никто от этого не застрахован в нашем проекте. Конечно, сложно, но мы знаем и оцениваем адекватно наши риски.
Фото: Пресс-служба Первого канала
Passion.ru: Хочется ли вам победить в «Ледниковом периоде», или все главные победы в вашей жизни уже свершились?
Татьяна Волосожар: Сейчас для меня победа — это откатать каждый номер на 12 баллов. У нас номера очень сложные и интересные, и для меня это в первую очередь важно. В этом году я получаю огромный кайф и удовольствие от проекта, могу раскрыться в абсолютно любом образе. Самая главная победа для меня — это наши номера сейчас.
Passion.ru: Ваш муж Максим Траньков сидит в жюри. Часто критикует ваши номера? Как относитесь к замечаниям с его стороны?
Татьяна Волосожар: Я всегда положительно отношусь к критике, потому что Максим — знающий и опытный фигурист. Он был участником «Ледникового периода» и знает его как участник, так и со стороны члена жюри. Поэтому я всегда прислушиваюсь к его словам.
Passion.ru: А номера с ним обсуждаете? Возможно, советуетесь, как сделать лучше, ярче, красивее и интереснее?
Татьяна Волосожар: Мы никогда не обсуждаем наши номера. Иногда он спрашивает, какая у нас идея, но я не рассказываю — он все увидит на льду.
Фото: Пресс-служба Первого канала
Passion.ru: Татьяна, как известно, сначала вы с Максимом были просто коллегами, катались вместе в паре. Когда поняли, что испытываете к нему нежные чувства?
Татьяна Волосожар: Наверное, они появились через год после того, как мы начали кататься в паре. Мы настолько были дружны, что не сразу стало понятно, что это уже нечто большее. Но сплотила нас именно дружба.
Passion.ru: А ведь вы первая признались ему в любви? Как решились на это? Обычно девушки ждут, пока мужчины сами сделают первый шаг.
Татьяна Волосожар: Вообще я терпеливый человек, но в тот момент терпение лопнуло, и я решила узнать, как Максим относится к тому, что мы можем быть парой не только на льду. Поэтому и сделала первый шаг.
Passion.ru: В одном из интервью вы говорили, что после того, как вы стали с Максимой парой и в жизни, работать было тяжелее. Почему? Какие возникали трудности?
Татьяна Волосожар: Мы стали еще ближе, находились 24 часа в сутки вместе. Где-то субординация начала стираться, и мы позволяли себе больше, чем в то время, когда были просто друзьями и партнерами на льду. В эмоциональном плане нам стало сложнее, тем более мы оба максималисты: друг от друга требовали выше потолка. Необходимо было разграничение — где личная жизнь, где профессиональная.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Passion.ru: Вашей дочери Анжелике уже четыре года, и она тоже намерена стать фигуристкой. Это ее желание, или вы с Максимом захотели, чтобы она пошла по вашим стопам?
Татьяна Волосожар: Желание было ее, мы не настаивали. Тренировки у нее, к сожалению, а может, к счастью, нерегулярные пока. Сказать сейчас, что Анжелика у нас будет фигуристкой, я не могу.
Passion.ru: Как Анжелика отнеслась к появлению братика? Не ревнует вас к нему? Помогает вам?
Татьяна Волосожар: Естественно, этого не избежать. Но для нее это пока живая куколка, которой можно дать соску, покормить, напоить, поменять подгузник.
Я вижу этот интерес, но и ревность тоже проявляется. Например, когда она говорит: «Вы Теодору больше внимания уделяете, чем мне!» На что я, естественно, отвечаю, что он маленький и пока беспомощный. Прошу ее подключаться, если она хочет, но не настаиваю на этом.
Passion.ru: Татьяна, как дети изменили вашу жизнь?
Татьяна Волосожар: Одним словом — кардинально.
Passion.ru: Вы сейчас в отличной форме. Сколько времени понадобилось на это после рождения ребенка? Это какие-то диеты, тренировки?
Татьяна Волосожар: У меня еще есть лишние килограммы, если говорить о том весе, в котором я была до беременности. Конечно, спорт помогает вернуться в форму быстрее. Насчет диет — я придерживаюсь дробного питания, но сильно себя не сдерживаю, сладкое могу себе позволить.
Фото: @fire_bird
Passion.ru: Как вам удается совмещать участие в проекте, съемки, репетиции и воспитание детей? Находите время для себя? Чем занимаетесь в это свободное время?
Татьяна Волосожар: Помогают наши волшебные бабушки. Свободное время бывает — у нас практически каждую среду выходной, за исключением каких-то форс-мажоров. Кроме того, я прошу Федора тренироваться в то время, когда дети уже ложатся спать, а бабушки вступают на дежурство. Стараюсь корректировать графики и проводить как можно больше времени с сыном и дочерью. Это важно и для них, и для меня.
Фото: Макс Светский / Passion.ru, @fire_bird, пресс-служба Первого канала