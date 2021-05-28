Татьяна Волосожар — о воспитании детей: «Моя дочь ходила в православный сад»

«Крещение — обряд, который мне как родителю дает некую уверенность, что ребенок находится под защитой», - пояснила Татьяна, уточнив, что в их семье крещеные все.

Анжелику покрестили, когда ей было 2 месяца. Для того, чтобы познакомить девочку с православными традициями, мама ходила с ней причащаться, вместе они ставили свечи.

«Какое-то время дочь ходила в православный сад, где соблюдались все традиции», - сообщила Волосожар.