Татьяна Волосожар — о воспитании детей: «Моя дочь ходила в православный сад»
В четверг, 27 мая, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали родителями во второй раз. У пары родился мальчик, и перед новоиспеченными родителями не стоит вопрос, крестить ребенка или нет. Их 4-летняя дочь Анжелика растет в православных традициях, и в своей новой колонке на «Летидор» звездная мама рассказала, почему для нее это так важно.
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Фото: @fire_bird / Instagram
«Крещение — обряд, который мне как родителю дает некую уверенность, что ребенок находится под защитой», - пояснила Татьяна, уточнив, что в их семье крещеные все.
Анжелику покрестили, когда ей было 2 месяца. Для того, чтобы познакомить девочку с православными традициями, мама ходила с ней причащаться, вместе они ставили свечи.
«Какое-то время дочь ходила в православный сад, где соблюдались все традиции», - сообщила Волосожар.
Как и большинство детей в этом возрасте, Анжелика интересуется религиозными моментами. Однако если девочка, когда вырастет, утратит интерес и выберет другой путь, мама спокойно примет ее решение.
Фото: @fire_bird / Instagram
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