Татьяна Васильева призналась Роксане Бабаян, что у нее был роман с ее мужем

Признания Васильевой поразили вдову актера Роксану Бабаян, также появившуюся в студии. Впрочем Васильева заверила, что Державин не изменял Бабаян. На момент знакомства актера и певицы роман с Татьяной продолжался, но та, видя, как складываются отношения Державина с новой знакомой, решила расстаться с ним. «Мы долго встречались. И встречались бы еще, если бы не эта женщина», – пошутила Татьяна Васильева.

Ранее Роксана Бабаян рассказала, как перенесла утрату супруга после брака, длившегося 37 лет.