Татьяна Васильева призналась Роксане Бабаян, что у нее был роман с ее мужем
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Фото: Global Look Press
Звезда сериала «Сваты» Татьяна Васильева рассекретила свой звездный роман 40-летней давности. Тогда еще только начинающая актриса влюбилась в коллегу, который был старше нее на 11 лет. В студии программы «Секрет на миллион» Татьяна Васильева призналась, что речь идет о Михаиле Державине. Тот собирался разводиться со второй супругой, и артистка ждала от него этого шага.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Признания Васильевой поразили вдову актера Роксану Бабаян, также появившуюся в студии. Впрочем Васильева заверила, что Державин не изменял Бабаян. На момент знакомства актера и певицы роман с Татьяной продолжался, но та, видя, как складываются отношения Державина с новой знакомой, решила расстаться с ним. «Мы долго встречались. И встречались бы еще, если бы не эта женщина», – пошутила Татьяна Васильева.
Ранее Роксана Бабаян рассказала, как перенесла утрату супруга после брака, длившегося 37 лет.
Фото и видео: @tatyana_vasileva_official/Instagram; Ekaterina Tsvetkova, Vitaly Fedorov, Aleksandr Sternin, Anatoly Lomokhov/Global Look Press