Роксана Бабаян рассказала, как пережила смерть мужа после 37 лет брака

Михаил Михайлович прожил яркую жизнь и остался любим всеми. Последние годы он очень болел и очень страдал. Господь его освободил. При этом до последнего он оставался таким, каким он был. Он не озлобился, не стал брезгливым, он просто сражался, как мог. Но жизнь у каждого своя. И мы должны знать, что завтрашний день нам никто не обещал. Каждый день нам Господь посылает как подарок,