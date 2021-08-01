Роксана Бабаян рассказала, как пережила смерть мужа после 37 лет брака
Долгий счастливый брак советской певицы Роксаны Бабаян и актера Михаила Державина закончился 3 года назад. Звезды, поженившиеся на заре своей карьеры через несколько месяцев после знакомства, прожили вместе 37 лет, но в 2018-м Державин скончался после долгой болезни.
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Фото: Global Look Press
Недавно Роксана Бабаян, которая и сейчас продолжает выступать, а также занимается организацией детских фестивалей, рассказала, как пережила смерть супруга.
Михаил Михайлович прожил яркую жизнь и остался любим всеми. Последние годы он очень болел и очень страдал. Господь его освободил. При этом до последнего он оставался таким, каким он был. Он не озлобился, не стал брезгливым, он просто сражался, как мог. Но жизнь у каждого своя. И мы должны знать, что завтрашний день нам никто не обещал. Каждый день нам Господь посылает как подарок,
— рассказала Роксана Бабаян в программе «Пока все дома». 75-летняя артистка отметила, что сестры Державина, его племянник, актер Михаил Владимиров и дочь Мария с сыновьями часто вспоминают его и делают это радостно, поскольку артист был «уникальным, добрым, теплым и очень талантливым человеком».
Несмотря на долгий брак, детей у Роксаны Бабаян и Михаила Державина не появилось. Ранее в программе «Судьба человека» артистка отмечала, что ни она, ни ее супруг не переживали по этому поводу. Сейчас Роксана Бабаян часто видится с дочерью, племянником и сестрами Михаила Державина, продолжая общаться с его семьей.
Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
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