Татьяна Терешина пожаловалась на невыносимую жизнь с супругом после объявления о разводе

Татьяна Терешина призналась, что очень хочет поскорее развестись со своим супругом, Олегом Курбатовым, и рассказала о преследованиях с его стороны. По словам певицы, чрезмерное внимание супруга к ней после объявления о разводе очень досаждает певице и создает ей много проблем.

«Как же я хочу скорее развестись. Господи, женщины, хоть кто-нибудь, заберите его от меня! Человек не дает мне нормально жить», — написала она в своем личном блоге.

Она отметила, что ее чувства к Олегу прошли, хотя некоторое время назад даже попыталась дать отношениям второй шанс. Однако восстановить любовь не получилось.

«Дочь моя уже не хочет жить под одной крышей с ним. Ну, там обида. Перегнул человек палку. Сильно. Не пишите пожалуйста мне ,что мы красивая пара и не должны разводиться, так как мы похожи и подходим друг другу. Ничем мы не похожи кроме внешности. Разные. Вообще я дико устала от этих отношений. Даже описать не могу на что они похожи. Кроме привычки у меня нет к человеку ничего, ни восторга, ни уважения, ни романтики. Деструктивность сплошная от него, постоянно вранье, и это не про измены, а просто человеку так удобно, вранье ради комфорта , но откуда ноги растут этого поведения мне уже понятно. Лжет, постоянные обещания, при всем еще и в приоритетах всегда он сам со своими вредными привычками», - пожаловалась Терешина.