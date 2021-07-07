Таня Терешина хочет развестись с мужем и больше никогда не выходить замуж

«У меня было просто нереально потрясающее время после развода с папой Арис, хотя я его изначально адски боялась. Это было очень яркое, влюбчивое и полное путешествий и новых открытий время. Я была полноценная хозяйка своей судьбы.

Вот и у нас мужем сейчас не самый легкий период, мягко говоря. Я с мая упорно хочу развестись, он не хочет, уверяет меня что все будет хорошо и ведет себя настолько идеально, что мне даже зацепиться вроде бы и не за что. А скандалы высасывать из пальца я не умею.

Что-то во мне меняется. Может просто это судьба и я чувствую веяние новой жизни.. Да, мне ли не знать про разные отношенческие кризисы и тд.. но я никогда ни в одних отношениях не переходила цифру 4 ( года)не было 5 никогда.. какая-то я недоотличница.. А когда я слышу что люди живут 15, 20, 30 лет для меня это вообще кажется каким-то нереальным.», добавляет певица.

Она отметила, что ей никогда не хотелось замуж, хотя она и умеет создать уют и очень любит своих близких.

За своего нынешнего супруга певица вышла замуж только в 2018 году.