Таня Терешина хочет развестись с мужем и больше никогда не выходить замуж
Таня Терешина, бывшая солистка группы Hi Fi, призналась, что хочет развестись с мужем и больше никогда не выходить замуж. Крик души звезда опубликовала в своем блоге.
Она призналась, что в принципе с сомнением относится к длительным отношениям с мужчинами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tanya_tereshina
«Намыливаюсь пойти в мфц, потому что на госуслугах я просто профан, но огромные глаза мужа меня удерживают). Может быть даже своей красотой. Черт знает, жизнь такая странная штука», — пишет Таня.
«У меня было просто нереально потрясающее время после развода с папой Арис, хотя я его изначально адски боялась. Это было очень яркое, влюбчивое и полное путешествий и новых открытий время. Я была полноценная хозяйка своей судьбы.
Вот и у нас мужем сейчас не самый легкий период, мягко говоря. Я с мая упорно хочу развестись, он не хочет, уверяет меня что все будет хорошо и ведет себя настолько идеально, что мне даже зацепиться вроде бы и не за что. А скандалы высасывать из пальца я не умею.
Что-то во мне меняется. Может просто это судьба и я чувствую веяние новой жизни.. Да, мне ли не знать про разные отношенческие кризисы и тд.. но я никогда ни в одних отношениях не переходила цифру 4 ( года)не было 5 никогда.. какая-то я недоотличница.. А когда я слышу что люди живут 15, 20, 30 лет для меня это вообще кажется каким-то нереальным.», добавляет певица.
Она отметила, что ей никогда не хотелось замуж, хотя она и умеет создать уют и очень любит своих близких.
За своего нынешнего супруга певица вышла замуж только в 2018 году.
Фото: Instagram Тани Терешиной
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