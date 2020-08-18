Татьяна Навка впечатлила фанатов летним образом с ярким платьем и соломенной шляпкой: «Волшебная»
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka/
45-летняя Татьяна Навка поделилась с подписчиками летним настроением. Она опубликовала в социальной сети фото в ярком легком платье, соломенной шляпке и стильных очках.
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», — подписала она снимок.
«Татьяна была хороша, а стала еще лучше. Любовь и позитив наполняют вас красотой», «Волшебная», «Татьяна, прекрасная солнечная леди. Приятно на вас смотреть. Отличного отдыха», «Красавица», «Волшебная», «Секси-леди», «Красотулька», «Такая солнечная и яркая», «Татьяна, как вы хороши», «Вы год за годом становитесь все красивее», «Стильная, как всегда», — впечатлились подписчики ярким образом Татьяны Навки.
Ранее подписчики спортсменки оценили ее страстный танец с супругом Дмитрием Песковым, отметив что каждая женщина мечтает, чтобы любящий мужчина смотрел такими глазами.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!