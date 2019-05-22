Татьяна Навка в пиджаке на голое тело, роковая Адрина Лима и другие на джентльменской вечеринке в Каннах

Минувшим вечером в Каннах прошла премьера долгожданного фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После показа картины началась вечеринка Chopard, гостями которой стали амбассадор бренда Татьяна Татьяна Навка, Адриана Лима, Каролина Куркова, Хлое Севиньи и другие знаменитости. Татьяна Навка выбрала для выхода в свет эффектный блестящий брючный костюм и надела пиджак на голое тело.
Фото: Пресс-служба
Модель Адриана Лима появилась на вечеринке в стильном белоснежном брючном костюме, полупрозрачном обтягивающем черном топе и с кроваво-красными губами. Роковая красотка!
Фото: Пресс-служба
Больше знаменитостей с The Gentleman's Evening — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: пресс-служба
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