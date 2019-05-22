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Татьяна Навка в пиджаке на голое тело, роковая Адрина Лима и другие на джентльменской вечеринке в Каннах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Навка

Фото: Пресс-служба
В рамках Каннского кинофестиваля прошла вечеринка The Gentleman's Evening известного ювелирного бренда Chopard.

Минувшим вечером в Каннах прошла премьера долгожданного фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После показа картины началась вечеринка Chopard, гостями которой стали амбассадор бренда Татьяна Татьяна Навка, Адриана Лима, Каролина Куркова, Хлое Севиньи и другие знаменитости. Татьяна Навка выбрала для выхода в свет эффектный блестящий брючный костюм и надела пиджак на голое тело.

Фото: Пресс-служба

Модель Адриана Лима появилась на вечеринке в стильном белоснежном брючном костюме, полупрозрачном обтягивающем черном топе и с кроваво-красными губами. Роковая красотка!

Адриана Лима

Фото: Пресс-служба

Больше знаменитостей с The Gentleman's Evening — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: пресс-служба

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