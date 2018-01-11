42-летняя Татьяна Навка сделала стойку на руках под шум волн.

42-летняя фигуристка Татьяна Навка находится в отличной форме! Это отметили и зрители ее ледового шоу, и подписчики блога спортсменки в Instagram: сегодня звезда опубликовала фотографию, на которой она в купальнике делает стойку на руках на берегу океана.

«Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае», — написала под снимком Татьяна, добавив теги #рубрикаспортоттатьянынавки и #спортэтожизнь.