Татьяна Навка продемонстрировала потрясающую форму на берегу океана
42-летняя фигуристка Татьяна Навка находится в отличной форме! Это отметили и зрители ее ледового шоу, и подписчики блога спортсменки в Instagram: сегодня звезда опубликовала фотографию, на которой она в купальнике делает стойку на руках на берегу океана.
«Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае», — написала под снимком Татьяна, добавив теги #рубрикаспортоттатьянынавки и #спортэтожизнь.
«Какие формы и форма!», «Такая мышцевая!!!! Ваще)))) класссссс!!!)))», «Это вам не шпагат Волочковой!! Класс!!!», «Всегда - на высоте!!!», «Супер! Восторг и восхищение! Нереальная!», «Гармония человека и природы», «Прекрасный вид и прекрасная спортсменка и пример для других», «Какая вы молодец! Красота которая вдохновляет! Все, иду в зал», — восхищены подписчики.
На своей странице Навка часто радует поклонников фотографиями и видеороликами из спортзала.
И Татьяна, и ее девочки знают: успех приходит к тем, кто упорно следует цели.
Фото: instagram