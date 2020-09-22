Татьяна Навка появилась в стильном образе на премьере мюзикла после слухов о беременности

«Меня заинтриговал кастинг и я с радостью приняла приглашение на премьеру. И Алику Смехову и Оскара Кучеру я впервые увидела в жанре мюзикл. В фойе я слышала разговоры зрителей, которые собирались прийти еще весной, но тогда из-за всем известных причин премьера не состоялась. И никто не сдал билеты! В зале сидели нарядные люди с огромными букетами цветов. Что приятно, "Дон Жуан. Нерассказанная история" — это российский театральный продукт. И это, конечно, любовь, страсть, шпаги и очень довольные зрители, которые устроили артистам настоящую овацию», — отметила Ирина Безрукова.

«После большого перерыва мы поняли, насколько соскучились по театру. Это наш первый выход после пандемии. Восхитительная постановка, чудесная Алика Смехова! Эмоции нас переполняют, большое спасибо! Мы получили колоссальное удовольствие!», — поделилась впечатлениями Полина Диброва.