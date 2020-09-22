Татьяна Навка появилась в стильном образе на премьере мюзикла после слухов о беременности
Фото: Пресс-служба
Организаторам дважды пришлось переносить дату показа — пандемия внесла в их планы свои коррективы. Но, по словам режиссера Артема Каграманяна, в итоге спектакль только выиграл. В этом убедились и многочисленные звездные гости. Поздравить актеров приехали Татьяна Навка, продемонстрировавшая стройную фигуру после слухов о беременности, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Гребенкина, Анна Семенович и другие.
Фото: Пресс-служба
Анастасия Макеева по очереди с Аликой Смеховой в спектакле исполняет роль Пилар, но в этот вечер она следила за коллегами из зрительного зала: «У меня было такое ощущение, что я уже сыграла премьеру, настолько сильно я волновалась за ребят. Мне кажется, что спектакль получился и у него будет долгая жизнь».
Фото: Пресс-служба
«Меня заинтриговал кастинг и я с радостью приняла приглашение на премьеру. И Алику Смехову и Оскара Кучеру я впервые увидела в жанре мюзикл. В фойе я слышала разговоры зрителей, которые собирались прийти еще весной, но тогда из-за всем известных причин премьера не состоялась. И никто не сдал билеты! В зале сидели нарядные люди с огромными букетами цветов. Что приятно, "Дон Жуан. Нерассказанная история" — это российский театральный продукт. И это, конечно, любовь, страсть, шпаги и очень довольные зрители, которые устроили артистам настоящую овацию», — отметила Ирина Безрукова.
«После большого перерыва мы поняли, насколько соскучились по театру. Это наш первый выход после пандемии. Восхитительная постановка, чудесная Алика Смехова! Эмоции нас переполняют, большое спасибо! Мы получили колоссальное удовольствие!», — поделилась впечатлениями Полина Диброва.
Фото: пресс-служба
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