Татьяна Навка поделилась домашним фото без макияжа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Снимок вышел очень уютным. Повязка на голову из вафельной ткани идет Татьяне точно так же, как корона в ее спектакле. Также под фото фигуристка поделилась с поклонниками, что до 1 января выходных у нее больше не будет, поэтому это время с дочерью для нее такое ценное. Предновогоднее время всегда самое занятое у российских звезд.
Видимо, понимает это и маленькая Надя. Поклонники Навки отметили, что глаза малышки буквально светятся счастьем, оттого что она находится рядом с мамой, да еще и в такой комфортной атмосфере.
Подписчики, конечно же, не удержались от приятных комментариев: «Как вы прекрасны», «Трогательное фото», «Без косметики очень-очень красивая!»
Напомним, что недавно Навка подняла скандал на соревнованиях младшей дочери, посчитав, что Надю засудили за использование музыки из балета «Лебединое озеро», приняв такой шаг за пиар шоу звездной мамы.
Фото: GlobalLookPress