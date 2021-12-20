Татьяна Навка поделилась домашним фото без макияжа

Снимок вышел очень уютным. Повязка на голову из вафельной ткани идет Татьяне точно так же, как корона в ее спектакле. Также под фото фигуристка поделилась с поклонниками, что до 1 января выходных у нее больше не будет, поэтому это время с дочерью для нее такое ценное. Предновогоднее время всегда самое занятое у российских звезд.