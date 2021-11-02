Татьяна Навка заявила, что ее дочь засудили на соревнованиях по нелепой причине
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Фото: @tatiana_navka
Татьяна Навка поделилась в своем личном блоге, что ее дочь Надежду, которая приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию, несправедливо засудили.
На вопрос мамы, за что Наде снизили оценку, судьи ответили, что им не понравилось платье. Более того, они решили, что выбор музыкальной композиции для выступления был пиаром нового шоу Навки.
«Это видео с соревнований, где Надюша заняла третье место. Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше, и, вроде, бы все ничего... Это соревнования, жизнь и т.д., все бывает, нет предела совершенству, скажите вы, и я, конечно, соглашусь... Но! Ответ судей на вопрос: "Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?" поставил нас и меня лично в тупик... Платье не понравилось и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу! На секундочку, платье — это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика!», — пишет Татьяна.
Она отметила, что не считает себя «яжематерью», однако ей очень обидно за старания своей дочери. Кроме того, Навка не знает, как объяснить девочке, за что именно ей снизили оценку.
«Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow. Но как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы? Что она трудится, тренируется, старается, а им не понравилось платье и музыка?! Тренерский состав в шоке, хотят все поменять... А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение! Мой ребенок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берет пример с олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей?».
Фото: Instagram, Global Look press