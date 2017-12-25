Звезды посетили главный новогодний бал конца 2017 года.

Вчера вечером, 24 декабря, звезды собрались на грандиозном светском мероприятии в Большом театре. Bosco Бал был приурочен к юбилейной постановке «Щелкунчик» — рождественскому балету исполнилось ровно 125 лет. В зале были замечены Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Рената Литвинова, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Валентин Юдашкин, с женой, Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков, Оксана Фандера, Светлана Хоркина, Валерий Сюткин, Алена Свиридова и другие звезды. Юлия Пересильд и Алексей Учитель — и вовсе впервые рассекретили свои отношения. Они, а также Яна Рудковская, Игорь Бутман, Юля Бордовских, Алика Смехова, Яна Расковалова, Тина Канделаки — пришли с детьми. «"Щелкунчик" - это тот самый набор классических сказок, без которых нет Нового года. Отмените его, и это будет все равно что убрать елку, подарки, бой курантов, шампанское… Я не помню ни одного Нового года за всю свою сознательную жизнь, чтобы я прожил без «Щелкунчика». Это единственная новогодняя традиция в нашей артистической семье, потому что у нас, людей творческих, один день не похож на другой. Сегодня вечер для нас особенный: появилась возможность и посмотреть любимый балет, и сходить на Bosco бал, который мы тоже из года в год не пропускаем», — Иосиф Пригожин и Валерия.

Главные модники столицы, согласно традиции и дресс-коду Black tie, разоделись в пух и прах. Из года в год главное правило этого бала неизменно: «скромность не украшает» — именно здесь выгуливают свои бриллианты и часы из Sublime by Bosco, шелковые платья от Ermanno Scervino, Alberta Ferretti и Etro, костюмы от Isaia. Каждый бал посвящен своей тематике: «Невеликая депрессия», «Бал победителей», «Карнавальная ночь», «Стиляги», «Голубой огонек 1966 года в «Останкино». В этом году решено было перенестись в середину XIX века: эпоху Бальзака и Тургенева, Вагнера и Верди, Делакруа и Курбе: перед Большим Театром была воссоздана атмосфера уютного театрального сквера ХIХ века: конные экипажи, елки с новогодними украшениями и гирляндами, заснеженные рябины, продавщицы фиалок, аромат жареных каштанов. Галантные кавалеры в черных фраках и военных мундирах, обворожительные дамы в бальных платьях с высокими прическами — весь московский свет, как и больше века назад, вновь собрался на самое красочное и волшебное представление Большого театра.

После начались танцы: вальс, фокстрот, кадриль, румба — каждый участник мог найти «свой» стиль.

«Я впервые на Bosco балу и впечатлений, конечно, очень много. Михаил Эрнестович, лично встречающий гостей на улице в снегопад, - это говорит уже очень о многом. Так приветствуют обычно гостей дома, и за это я очень люблю праздники Bosco – ты действительно чувствуешь себя в кругу семьи. А то, что все это происходит в Большом театре - настоящее волшебство. Красота, много знакомых, удивительное начало вечера в виде елки для ребят. Наконец-то и наши дети познакомятся: настоящий семейный праздник получился», — Юлия Пересильд. «Взрослому» балу предшествовал детский: в красоту головокружительных бальных танцев юных участников — Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Макар Смехов, Надя Пескова, Анна и Мария Пересильд — вовлекал легендарный балетмейстер, руководитель Мастерской юных хореографов Большого театра Сергей Филин.

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) Дек 25, 2017 at 3:59 PST

«Деловой Гном Гномыч предпочитал наблюдать за сверстниками вместе с мамой Яной Рудковской, хрустя рожком мороженого Bosco Сafe», — докладывают светские сплетники.