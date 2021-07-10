Татьяна Буланова — о новом возлюбленном: «По сравнению с предыдущими, он прямо мужик»

По профессии, молодой человек певицы предприниматель и ее это вполне устраивает, так как в браке с футболистом Владиславом Родимовым, сильно обожглась: «Он помладше меня. Предприниматель, не футболист — эта страница перевернута. По сравнению с предыдущими, он прямо мужик-мужик», — с гордостью добавила она.

Во время программы, звездные гости активно начали интересоваться подробностями. Певица Ирина Салтыкова предположила, что отношения, где мужчина моложе, точно не для нее. На что Татьяна Буланова посоветовала ей не привязываться к штампам и искренне верить, тогда получится встретить настоящую любовь.