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Татьяна Буланова — о новом возлюбленном: «По сравнению с предыдущими, он прямо мужик»

Татьяна Буланова и ее сын, Александр, рассказали правду о новых отношениях певицы.
Татьяна Буланова — о новом возлюбленном: «По сравнению с предыдущими, он прямо мужик»

На днях, 52-летняя артистка на своей странице Instagram, поделилась трогательным видео с 32-летним возлюбленным. А в новом выпуске шоу Андрея Малахова «Поем вместе», откровенно рассказала об их счастливом союзе, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. По словам Татьяны, именно сейчас она встретила настоящую любовь: «Мы познакомились в 2019 году после смерти моей мамы. Бог послал мне человека, который за меня переживает, мной болеет, всегда на моей стороне», — сообщила исполнительница.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Буланова встретила новую любовь

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На творческий вечер, посвященный Татаьяне Булановой, был приглашен ее 28-летний сын Александр, который уже успел познакомиться с маминым избранником и сложить о нем свое впечатление: «Нового парня мамы видел. Мы общаемся. Хороший мужчина, ей очень повезло», — поделился молодой человек.

По профессии, молодой человек певицы предприниматель и ее это вполне устраивает, так как в браке с футболистом Владиславом Родимовым, сильно обожглась: «Он помладше меня. Предприниматель, не футболист — эта страница перевернута. По сравнению с предыдущими, он прямо мужик-мужик», — с гордостью добавила она.

Во время программы, звездные гости активно начали интересоваться подробностями. Певица Ирина Салтыкова предположила, что отношения, где мужчина моложе, точно не для нее. На что Татьяна Буланова посоветовала ей не привязываться к штампам и искренне верить, тогда получится встретить настоящую любовь.

Фото и видео: Rambler, Global Press Look

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