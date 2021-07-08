Стало известно, с кем встречается 52-летняя Татьяна Буланова

Телеграм-канал издания Super опубликовал видео, на котором 52-летняя певица обнимается с 33-летним теннисистом Валерием Рудневым. В ролике, снятом друзьями пары, экс-спортсмен кружит на руках хрупкую Татьяну и целует ее.

Ранее на вопросы о том, кто же вновь завоевал ее сердце Буланова отвечала: «Настоящий мужчина».

К слову, второй супруг певицы тоже был спортсменом. В 2005-2016 годах она была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. А первый раз она пошла под венец в 1992 году с музыкантом своего коллектива «Летний сад» Николаем Тагриным.

Новый избранник певицы со спортом уже завязал, сейчас он занимается бизнесом.